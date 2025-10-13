Las exportaciones chinas aceleraron al 8,3% su crecimiento en septiembre

Archivo - Imagen de un puerto en China. - EXTENDA - Archivo

El valor de las exportaciones chinas ascendió en septiembre a 328.570 millones de dólares (282.687 millones de euros), una cifra que representa un avance interanual del 8,3%, acelerándose así respecto del incremento del 4,4% en el mes de agosto, según se desprende de los datos publicados este lunes por la Administración General de Aduanas.

De su lado, las importaciones del 'gigante asiático' aumentaron un 7,4% interanual, hasta los 238.120 millones de dólares (204.867 millones de euros), después de haberse incrementado un 1,3% interanual el mes anterior.

En septiembre, las exportaciones a la UE sumaron 48.024 millones de dólares (41.318 millones de euros), un 14% más que un año antes, mientras que las importaciones alcanzaron los 25.171 millones de dólares (21.656 millones de euros), un 9,4% más.

Las ventas a Estados Unidos en el noveno mes del año se situaron en los 34.308 millones de dólares (29.517 millones de euros) y las importaciones en los 11.485 millones de dólares (9.881 millones de euros), lo que implica retrocesos interanual del 27% y el 16%, respectivamente.

Asimismo, las exportaciones chinas hacia los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que incluye Vietnam, Malasia o Singapur, sumaron 53.661 millones de dólares (46.167 millones de euros), un 15,6% más, y las importaciones 36.509 millones de dólares (31.411 millones de euros), un 0,9% menos.

DATOS ACUMULADOS

Los datos acumulados del Gobierno chino muestran que las exportaciones del país alcanzaron hasta septiembre un valor de 2,77 billones de dólares (2,38 billones de euros), un 6,1% más que en el mismo periodo de 2024. Las importaciones sumaron 1,9 billones de dólares (1,63 billones de euros), un 1,1% menos.

En el caso de la UE, las exportaciones chinas hasta septiembre fueron de 417.043 millones de dólares (358.805 millones de euros), un 8,2% más, al tiempo que las importaciones bajaron un 3,2%, hasta los 197.154 millones de dólares (169.622 millones de euros).

Asimismo, las ventas de China a EE.UU. en este periodo se redujeron a 317.224 millones de dólares (272.925 millones de euros), un 16,9% menos, mientras que las importaciones retrocedieron un 11,6%, hasta los 108.592 millones de dólares (93.428 millones de euros).

En contraste, las ventas de China a los países ASEAN en los nueve primeros meses de 2025 alcanzaron los 487.592 millones de dólares (419.502 millones de euros), mientras que las importaciones sumaron 289.193 millones de dólares (248.808 millones de euros), lo que representa una subida anual del 14,7% y un descenso del 0,4%, respectivamente.