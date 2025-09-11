Archivo - Las exportaciones de jamón curado crecen un 15,23% en valor y un 9,47% en volumen durante el primer semestre de 2025 - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio del Jamón Serrano Español (CJSE) ha informado que en el primer semestre de 2025 se exportaron un total de 29.298 toneladas de jamón curado, reflejando un aumento del 9,47% en volumen respecto al mismo periodo de 2024 por un valor total de 371.050.556 euros, es decir, un 15,23% más en valor que el año anterior.

Además, el precio medio global del kilo de jamón ha subido un 5,26% durante este período, al situarse en 12,66 euros en relación con 2024, cuando era de 12,03 euros/kg.

En cuanto a la Unión Europea, el precio medio en sus países se situó en 11,87 euros, frente a los 14,42 euros de los países terceros, lo que representa un ascenso del 6,27% y del 2,84% respectivamente.

Por otra parte, en cifras globales, los países de la Unión Europea importaron un total de 20.189 toneladas durante este ejercicio, aumentando en un 8,04% con respecto al mismo periodo de 2024, mientras que los países terceros registraron un volumen de 9.109 toneladas, es decir, un 12,77% más.

Por ello, la UE ocupó el 68,9% de las exportaciones de jamón curado, mientras que el 31,1% corresponde a países terceros, desde el sector afirman que con estas cifras se observa el crecimiento "sostenido" que está habiendo en los países terceros motivado, entre otros aspectos, por un diferencial de precio Unión Europeo vs países terceros de un +21,5%.

El director de 'marketing' y promoción del Consorcio del Jamón Serrano Español, Álvaro Díaz de Liaño, ha destacado que pese al aumento de precios, el volumen de ventas ha experimentado un avance en países "tan relevantes" como Francia y Alemania.

Específicamente, según la asociación, tanto el país galo como el germano agrupan casi el 40% del volumen de las exportaciones de este producto, su valor ha aumentado en un 18,74% y un 6,46% respectivamente, habiendo además otros países europeos que han incrementado el valor de sus exportaciones como Portugal (33,26%) y Austria (26,30%).

Respecto a formatos, un 80,32% de las piezas exportadas en este periodo corresponden al formato sin hueso, conllevando un aumento en su valor del 8,64%, mientras que el precio medio de las paletas con hueso ha crecido en un 16,22%.