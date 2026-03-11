Aagesen apuesta por "la fuerza de la ley" y no por "la ley de la fuerza" y por un mundo "basado en reglas"

1067855.1.260.149.20260311093601 La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante un desayuno informativo de Europa Press, Hotel Rosewood Villa Magna, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha apostado este miércoles por "la fuerza de la ley" y no por "la ley de la fuerza" para afrontar los grandes desafíos mundiales.

Durante su intervención en 'Los Desayunos Informativos de Europa Press', Aagesen ha afirmado que el Gobierno está "en la defensa de la paz, en el no a la guerra, con el derecho internacional y en un mundo basado en reglas".

Estas palabras de Aagesen se producen después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya asegurado que la Unión Europa "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas como "la única manera" de defender sus intereses ante las amenazas e incluso puesto en cuestión si es "más una ayuda o un obstáculo" para la credibilidad del bloque comunitario como actor geopolítico.

La ministra ha subrayado durante su intervención que hay que "creer en las instituciones" y apostar por la cooperación por el mundo.

"Los grandes desafíos de nuestro tiempo requieren cooperación, requieren alianzas, requieren respuestas colectivas. En otras palabras, hoy enfrentamos dos formas de entender el mundo. La ley de la fuerza o la fuerza de la ley. Sólo desde el multilateralismo y la cooperación podemos hacer frente a los desafíos de este siglo, del siglo XXI. Desafíos como el cambio climático, la polarización, la desinformación, que son fenómenos globales que requieren respuestas conjuntas, colectivas", ha recalcado.