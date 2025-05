Feijóo plantea cinco reformas para que España salga de la "trampa" del Gobierno y "vuelva a funcionar"

"Sánchez tiene más allegados imputados que Presupuestos aprobados en los últimos siete años", critica el líder del PP

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado cinco reformas --fiscal, educativa, administrativa, de infraestructuras y energética-- para que España "salga de la trampa del Gobierno" y el país "vuelva a funcionar".

Durante su intervención en la jornada 'Líderes en directo', organizada por el Consejo General de Economistas (CGE), el presidente del PP ha desglosado sus cinco propuestas para impulsar el país. "Yo soy pesimista con el Gobierno actual, pero soy optimista con mi país", ha señalado.

En este sentido, Feijóo ha señalado que España no está condenada a "batir el récord de incremento de la presión fiscal de la Unión Europea", ni a que el salario más frecuente empiece a parecerse al Salario Mínimo Interprofesional o a que un millón de ciudadanos no vayan a trabajar todos los días.

"Tenemos un absentismo laboral el doble de lo que teníamos en el año 2018. Los españoles tenemos que recuperar el valor de que merece la pena ir a trabajar", ha remarcado el líder del PP.

Además, el líder del PP considera que el país no tiene que estar "condenado" a vivir en la prórroga de la prórroga del presupuesto. "El presidente del Gobierno tiene más allegados imputados que Presupuestos aprobados en los últimos siete años", ha advertido el presidente 'popular'.

"NO SE PUEDE GESTIONAR LA ECONOMÍA CON UN PGE APROBADO EN 2022"

Así, ha reiterado que no se puede gestionar la economía española del año 2026 con un presupuesto aprobado en el año 2022 --que entró en vigor en 2023-- y ha criticado que el Gobierno no cumple con las obligaciones constitucionales de no presentar las cuentas en el último trimestre del año.

"Y este Gobierno ni las ha presentado en el año 24 ni las ha presentado en el año 25. No es que estemos con la prórroga del presupuesto, estamos con la prórroga de la prórroga", ha lamentado, tras apuntar a que cualquier Gobierno europeo, cuando presenta el presupuesto y no se aprueba, convoca a elecciones automáticamente.

"ES POSIBLE BAJAR LOS IMPUESTOS Y RECAUDAR IGUAL O MÁS"

Entre las cinco reformas planteadas por el PP, Feijóo ha defendido el modelo fiscal alternativo del Partido Popular y ha asegurado que es posible bajar los impuestos y recaudar "igual o más".

En este sentido, el líder del PP ha asegurado que, si las rebajas se emplean en estimular la economía, se podrá crear más riqueza, inversión y puestos de trabajo. "Si no se malgasta en todo tipo de desmanes y de estructuras burocráticas y de tener el gobierno más grande de la historia de España, estamos dando un mensaje de austeridad que es necesario que los ciudadanos perciban", ha resaltado.

REFORMA EDUCATIVA, ANTE 151.000 EMPLEOS SIN CUBRIR

La segunda reforma del PP pasa por atender el sistema educativo ante un país que, pese a registrar el mayor paro juvenil de la Unión Europea, cuenta con 151.000 puestos de trabajo sin cubrir.

"Necesitamos una reforma educativa que acompañe a las ofertas reales del mercado en todos los niveles, que fomente el talento, tanto el talento interior como el talento exterior que se nos ha ido", ha remarcado.

Además, para Feijóo es fundamental que desde el Gobierno no se enfrenten los modelos de universidades públicas y privadas, sino que dejen que se complementen y que se pongan a cooperar. "Les aseguro que mis gobiernos nunca insultaron a las universidades privadas", ha enfatizado.

REFORMA ADMINISTRATIVA, VIVIENDA Y ALTA VELOCIDAD

El PP también considera que España necesita una profunda reforma administrativa para facilitar la vida de los ciudadanos y la actividad económica y también ven preciso luchar contra la fragmentación del mercado interior.

También apuesta por incrementar la oferta de vivienda, lo que según Feijóo llevará a que se regulen los precios, por impulsar las infraestructuras hídricas y por una mejor gestión de la alta velocidad.

"Lo que no podemos es que la marca España en alta velocidad sea una marca destruida [...] Las infraestructuras no se gestionan a golpe de tuits", ha insistido.

ENERGÍA: APOSTAR POR RENOVABLES CON RESPALDO DE NUCLEARES

La última reforma planteada es la de la energía, después de que España haya sufrido "un espectáculo internacional" con el apagón generalizado de todo el país. Para Feijóo, hay un mal diseño que ha hecho al país vulnerable. "Hemos utilizado el criterio ideológico por encima del criterio tecnológico para nuestro mix energético", ha criticado.

Ante esto, desde el PP abogan por seguir apostando por las energías renovables, aunque teniendo a otras como la nuclear o la hidráulica de "respaldo". "Se trata pues de un mix equilibrado, de que España tenga energía barata y que esté asegurada la energía de respaldo", ha defendido.