El FMI alerta que el conflicto de Irán supondrá precios más altos y menor crecimiento en todos los escenarios

Archivo - Logo del Fondo Monetario Internacional (FMI). - Soeren Stache/dpa - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha concluido que los efectos económicos del conflicto en Oriente Próximo conducirán a precios más elevados y menores tasas de crecimiento a nivel global, considerando todos los escenarios posibles.

En este sentido, una duración más breve de la guerra disparará los precios del petróleo y del gas hasta que los mercados se adapten, mientras que un conflicto dilatado en el tiempo mantendrá los precios energéticos en cotas elevadas perjudicando más a los países dependientes de importaciones de energía. Otra posible situación en la que las tensiones permanezcan podría suponer una inflación complicada de controlar y un riesgo geopolítico constante.

Aun con todas las variables contempladas, el FMI no duda que el conflicto "trastoca la vida y el sustento de la población" de Oriente Próximo y el resto del mundo, imponiendo mayores obstáculos a "muchas economías que apenas comenzaban a mostrar signos de una recuperación sostenida tras crisis anteriores".

La crisis es "global, pero asimétrica", según la última publicación de la institución con sede en Washington, en la que distingue que los países dependientes de recursos energéticos, aquellos con mayores tasas de pobreza y los que cuentan con menores reservas energéticas, están más expuestos a las consecuencias de esta situación.

"Más allá de su doloroso costo humano, la guerra ha provocado graves trastornos en las economías de los países más directamente afectados, incluyendo daños a su infraestructura e industrias que podrían perdurar. Si bien estos países son resilientes, sus perspectivas de crecimiento a corto plazo se verán afectadas negativamente", ha concluido el FMI en su análisis.

Así, ha apuntado que los países importadores de energía de Asia y Europa sufren en gran medida el aumento de los precios de los combustibles, y el elevado coste de los fertilizantes pone todavía en un riesgo mayor la seguridad alimentaria de los países más pobres.

En concreto, países europeos como Italia y Reino Unido, más dependientes del gas, enfrentarán mayores dificultades; mientras que Francia y España se encuentran en una mejor posición por su desarrollo de la energía nuclear y las renovables.

Los países del golfo Pérsico deben encarar la interrupción del tránsito de alimentos y un posible aumento generalizado de los precios de los mismos, coincidiendo con el inicio de la temporada de siembra en el hemisferio norte y amenazando los rendimientos y las cosechas durante todo el año.

Igualmente, en los países con menores ingresos, un aumento de los precios de los alimentos afectará en mayor medida a su población, puesto que los alimentos representan de media alrededor del 36% del consumo, en comparación con el 20% en las economías emergentes y el 9% en las economías avanzadas.