Gascón (Agencia Tributaria): "Estamos muy lejos de una situación de estanflación"

Avisa de que deflactar el IRPF supondrá una minoración de ingresos y no beneficiará a los más vulnerables

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ha asegurado que España está "muy lejos" de caer en una situación de estanflación, ya que actualmente se está combinando una inflación muy alta con un crecimiento también bastante elevado.

"Esa es la foto que nos sale a nosotros del indicador de alta frecuencia mejor que tenemos", ha señalado el director de la Agencia Tributaria, en referencia al informe semanal de ventas de grandes empresas, que abarca el 70% de las ventas totales del país.

Preguntado en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados por las propuestas de algunos grupos de deflactar la tarifa del IRPF, el director de la Agencia Tributaria ha asegurado que "técnicamente se puede hacer". No obstante, ha querido lanzar una serie de observaciones a tener en cuenta.

La primera de ellas es que hay 18 tarifas en el IRPF que se reparten a nivel estatal y autonómico, por lo que cualquier medida en este sentido tiene una complejidad de gobernanza.

Además, ha advertido de que supondría la minoración de ingresos y eso tiene un "coste de oportunidad", al tiempo que ha avisado de que los únicos que no se beneficiarían de esa medida serían los contribuyentes con menos renta y los hogares más vulnerables porque están fuera del impuesto.

A PARTIR DE OCTUBRE SE EMPEZÓ A NOTAR LA INFLACIÓN EN LOS INGRESOS

El director de la Agencia Tributaria ha desgranado la evolución de la recaudación de 2021, que creció un 15% ,y ha explicado que uno de los factores a los que se puede vincular el crecimiento es a la inflación, aunque ha asegurado que no fue determinante y el efecto de su alza durante 2021 "no fue demasiado".

Según ha explicado Gascón, en los ocho primeros meses del año 2021 la inflación se situó por debajo del 2% y fue a partir de octubre cuando ese alza de precios empezó a tener un impacto positivo en la recaudación.

Pese a esto, Gascón mantienen que el efecto "no fue demasiado" por dos razones. La primera de ellas es que los impuestos se presentan a periodo vencido y los ingresos del cuarto trimestre del año se declararon en enero, por lo que no entraron en caja en el año 2021. El impacto se diluye porque los meses de más inflación no entraron en caja en el año 2021, sino que lo han hecho en el año 2022", ha remarcado.

La segunda razón a tener en cuenta es que los impuestos que más se estaban beneficiando del crecimiento de la tasa de inflación --el IVA sobre todo en relación con la electricidad y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica-- fueron revisados a la baja.

En cuanto al impacto del incremento de la inflación en la recaudación del inicio de 2022, el director ha explicado que es un factor que "influye" pero ha remarcado que también hay otros que tienen un importante efecto en los ingresos.