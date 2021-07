Cataluña ve positiva la reunión del CPFF pese a mantenerse el 0,6% de margen de déficit de 2022

Asegura que por "prudencia financiera" se ajustarán al margen del déficit para el año que viene

El conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Jaume Giró, ha valorado positivamente la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aunque el Gobierno haya decidido mantener el objetivo de déficit para 2022 en el 0,6%.

Lo ha dicho este miércoles en rueda de prensa para valorar la reunión, en la que el Gobierno ha trasladado a las comunidades autónomas que les transferirá 3.000 millones de euros como devolución de la liquidación del IVA del año 2017, según han informado fuentes conocedoras a Europa Press.

Giró, que se ha conectado telemáticamente al encuentro de este órgano encargado de coordinar al Estado y a las comunidades en materia fiscal y financiera, ha señalado que "por prudencia financiera" se ajustarán al objetivo de déficit del 0,6% para 2022.

Sin embargo, ha insistido en que este déficit debería ser del 1,1% para el año que viene --así lo ha trasladado en la reunión-- porque considera que en 2022 aún habrá una emergencia social y sanitaria debido a la pandemia.

"La respuesta es que no, que no podrá ser. Esto me hace deducir que el Gobierno considera que en 2022 no habrá ningún efecto de la pandemia del Covid", ha lamentado el conseller.

Sobre el impuesto sobre residuos que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, Giró ha trasladado a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que Cataluña ya cuenta con un impuesto similar y que lo tenga en cuenta.

"Hemos quedado en hablarlo en una reunión bilateral. No es tanto por el hecho en sí, porque el impuesto recauda 100 millones de euros cada año, sino por lo que supone de respeto y soberanía fiscal", ha añadido.

ASPECTOS "POSITIVOS"

Giró ha explicado que la valoración positiva de encuentro se debe a que no tendrán que devolver las liquidaciones negativas de 2022 en relación al Presupuesto de 2020 debido a anticipos que fueron "muy superiores" a lo que se recaudó.

En el caso de Cataluña, esta cifra ascendía a 1.024 millones de euros, y el Govern ya solicitó que estas liquidaciones negativas no se contaran porque son producto de la pandemia.

"Este importe de 1.024 millones de la Generalitat no se tendrá que devolver, nos harán una transferencia con este valor, y nosotros lo liquidaremos", ha sostenido.

Giró también ha valorado positivamente que el Gobierno haya decidido devolver el IVA de 2017, que en el caso de Cataluña se concretará en una transferencia de 458 millones de euros para que la deuda quede saldada.

Sobre los fondos extraordinarios, Giró ha explicado que durante el encuentro también se ha anunciado que habrá 2.160 millones de euros para Cataluña, una parte de los cuales ya están comprometidos para las grandes áreas afectadas por la Covid-19, como salud, derechos sociales y educación.

Además, también ha celebrado que los anticipos para 2022 se incrementarán en un 6%, después de que en 2021 fueran de 19.700 millones.

PRESUPUESTOS

Para Giró, gracias a estos puntos positivos será "más fácil" hacer los Presupuestos de 2022, aunque ha insistido en que será muy difícil en el sentido de satisfacer todas las necesidades que tiene Cataluña.

Ha advertido de que los límites del Presupuesto "son los que son" y que con lo que tienen harán las mejoras cuentas posibles, y ha sostenido que Cataluña está infrafinanciada.