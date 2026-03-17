El Gobierno insiste en que cumplirá con su compromiso y presentará los PGE antes de que acabe este mes

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado este martes que el Ejecutivo cumplirá su compromiso y presentará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 antes de que acabe este mes.

"Todavía estamos atravesando la mitad del mes de marzo, con lo cual, en ese sentido, y como hemos dicho, cumpliremos con lo verbalizado y presentaremos el proyecto de Presupuestos Generales del Estado", ha afirmado la ministra portavoz.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y al ser preguntada por si se cumplirá con la promesa del presidente Pedro Sánchez de presentar los PGE en el primer trimestre del año, Saiz ha insistido en que el Gobierno "va a cumplir con ese compromiso, por supuesto, de presentar los Presupuestos".

La ministra ha aprovechado además para "lanzar un mensaje de tranquilidad" sobre la capacidad del Gobierno para hacer una buena gestión y dar respuesta a diferentes desafíos, como ahora el impacto económico de la guerra en Irán, "a pesar de tener unas cuentas prorrogadas".