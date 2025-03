El Gobierno ve "imposible" pagar 50.000 millones para negociar Presupuestos con Junts

Los de Puigdemont dejaron claro que no se sentarán a dialogar si no cumplen: "Primero pagar, después negociar"

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno tacha de "imposible" la condición impuesta por Junts para sentarse a negociar nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2025, que pasa por que el Estado pague unos 50.000 millones de euros en concepto de "deuda pendiente" en materia de infraestructuras.

El partido de Carles Puigdemont aseguró que no se sentará a la mesa a negociar unas nuevas cuentas generales si el Ejecutivo Central no paga esa cantidad, que sale de las promesas de inversiones que no se han ejecutado, según el cálculo que hace la formación independentista. "Primero pagar, después negociar", dijo este mismo lunes el portavoz Josep Rius.

Junts estableció esta premisa poco después de cerrar un acuerdo con el PSOE para la cesión a Cataluña de las competencias en inmigración. De este modo despejó las dudas de que este pacto abriese la puerta a que Junts diese su apoyo para aprobar nuevos PGE.

En Moncloa son conscientes de que no cuentan con el compromiso de Junts y cada negociación supone un capítulo diferente. Es decir, haber alcanzado un acuerdo previo no significa que vayan a cerrar con éxito la siguiente negociación.

En cualquier caso, el Ejecutivo rechaza de plano cumplir esta exigencia, --"es obvio que no es posible" reiteran fuentes del Consejo de Ministros--, que consideran que en, ocasiones, los grupos establecen condiciones de partida inasumibles.

Aunque insisten en que esa condición es inaceptable, consideran que pueden empezar a dialogar a partir de ahí para poder llegar a un acuerdo y negociar un proyecto de PGE para este año.

EL GOBIERNO NO RENUNCIA

En este momento el Gobierno tiene prorrogados los PGE del año 2023 --en 2024 renunció a negociarlos por el adelanto de las elecciones autonómicas en Cataluña y por ahora parece lejano un acuerdo para 2025--, aunque el Ejecutivo se resiste a darlos por perdidos.

Semana tras semana, la portavoz Pilar Alegría insiste en que la intención del Ejecutivo es tener nuevos presupuestos, aunque no hay signos de que las negociaciones avancen y los ministros ya defienden que es posible seguir gobernando con las cuentas prorrogadas.

En principio el presidente Pedro Sánchez había marcado el primer trimestre del año para presentar un proyecto de PGE, pero esta fecha se cumple dentro de apenas 15 días y no hay avances. Pese a todo, las fuentes consultadas señalan que no piensan establecer una fecha límite a partir de la cual dejen de intentarlo para evitar ponerse más presión.

Además, dejan claro que para que haya nuevos PGE no es imprescindible que se apruebe una nueva senda de déficit y reiteran que la que hay en vigor fija una condiciones más beneficiosas para el Gobierno. No obstante, consideran que si finalmente los grupos se avienen a aprobar los PGE, querrán que haya una nueva senda de déficit que permitirá a comunidades autónomas y municipios disponer de más fondos.