Hernández de Cos recibe el Premio de Economía Emilio Ontiveros 2026

Pablo Hernández de Cos - BANCO DE ESPAÑA

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El economista Pablo Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales y exgobernador del Banco de España, ha sido galardonado con el IV Premio de Economía Emilio Ontiveros, concedido por la Fundación Afi Emilio Ontiveros, según ha informado la propia entidad en un comunicado.

El jurado ha destacado la trayectoria del premiado, marcada por el rigor técnico, la vocación de servicio público y su contribución al fortalecimiento del análisis económico en el ámbito internacional.

Asimismo, ha subrayado su capacidad para combinar el conocimiento especializado con una labor continuada de divulgación, acercando la economía a la ciudadanía y favoreciendo un debate público más riguroso.

En este sentido, también apunta el valor de su compromiso con una visión de la economía orientada al interés general y al refuerzo de la confianza en las instituciones.

Hernández de Cos ocupa actualmente la dirección general del BIS (Bank for International Settlements, Banco de Pagos Internacionales en español) y anteriormente fue gobernador del Banco de España y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), además de presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, entre otras responsabilidades.

A lo largo de su carrera, ha desempeñado un papel relevante en el análisis de los principales retos económicos y financieros, así como en la formulación de la política monetaria del BCE y en la definición de estándares regulatorios a nivel global.

La entrega del galardón tendrá lugar el próximo 2 de julio en Madrid. El jurado está presidido por Ángel Berges y cuenta con la participación de representantes del ámbito institucional, académico, empresarial y de los medios de comunicación.