Rego llama a los inquilinos a pedir la prórroga de los alquileres y exigir a los partidos estar "a la altura"

1076882.1.260.149.20260411131749 La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante el acto de entrega de las llaves de 83 viviendas en régimen de alquiler para jóvenes, a 11 de abril de 2026, en Rivas Vaciamadrid, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha realizado este sábado un llamamiento a la población inquilina a que pida oficialmente la prórroga de sus alquileres a los propietarios y que exijan a los partidos políticos que estén "a la altura del momento" y aprueben la medida en el Congreso.

La ministra ha recordado que el Gobierno aprobó recientemente la prórroga de los alquileres -de hasta un máximo de dos años de aquellos que venzan en 2026 y 2027- y ha resaltado que es "importante" que las personas que se encuentran en estas condiciones de plazos "envíen un burofax" a sus caseros para solicitar esta medida.

Además, ha instado a "seguir exigiendo que todos los partidos políticos estén a la altura de este momento", en referencia a la convalidación o caída del real decreto ley que se votará en el Congreso de los Diputados en los próximos días.

"Hay que hablar claro: si el PP y Vox votan en contra, las personas que viven en régimen de alquiler deben saber que estos partidos están votando directamente para que le suban el precio de manera abusiva", ha remarcado.

"La vivienda es un derecho y para la juventud es la condición material para poder construir un proyecto de vida. Sin vivienda obviamente no hay emancipación, sin emancipación no hay futuro y sin futuro para la juventud no hay futuro para el país", ha afirmado, tras apuntar que desde el Ministerio están "defendiendo el derecho de las inquilinas a quedarse en sus barrios y no ser expulsadas".

Sira Rego ha realizado estas declaraciones en un acto de entrega de llaves de 83 viviendas en régimen de alquiler para jóvenes de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid (Madrid).

"No entregamos solamente 83 llaves: entregamos, reconocemos y promovemos 83 derechos hechos realidad, 83 hogares, 83 proyectos de vida", ha comparado en la que recuerda que es su ciudad.

En esa línea, ha asegurado que "estas 83 viviendas no son solo cemento o una promoción urbanística", sino "toda una declaración de intenciones" y una "respuesta política clara a la emergencia" que atraviesa España por el acceso a la vivienda.

"Frente al modelo de la especulación, aquí hay una ciudad que responde con vivienda pública", enfatiza Rego, que se ha dirigido a la ciudadanía: "En España hay una generación a la que durante demasiado tiempo se os ha dicho que hay que esperar, que compartir habitación o destinar medio sueldo al alquiler era algo normal".

Pero "no es normal que independizarse se haya convertido en un privilegio", denuncia.

"A PUNTO DE APROBAR" EL NUEVO PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2026-2030

Por su parte, el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha declarado que esta "emergencia habitacional" es "el mayor problema" para la ciudadanía española y ha defendido que el acceso a una vivienda digna y asequible y el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española es "un objetivo fundamental" para el Gobierno.

Así, ha compartido que el Ejecutivo está impulsando decenas de miles de actuaciones en la Comunidad de Madrid (entre más de 16.000 viviendas en construcción y más de 58.000 en rehabilitación), pero ha añadido que también hay que actuar en otros ámbitos, como limitar el alquiler turístico y la especulación, incluido el control de los precios de los alquileres.

Además, ha criticado que el Gobierno autonómico "mire hacia otro lado" y no permita la declaración como zona tensionada de municipios como Rivas, que quieren utilizar esta herramienta legal para controlar el precio de los alquileres.

Finalmente, Lucas ha adelantado que el Ministerio está "a punto de aprobar" el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 -con 7.000 millones de euros destinados a políticas de vivienda-, a través del cual seguirá buscando que haya más promociones de vivienda social y asequible, rehabilitación para quienes "más lo necesitan" y ayudas para distintos colectivos, como las familias vulnerables, víctimas de violencia machista o jóvenes con dificultades para acceder a una vivienda, ha enumerado.