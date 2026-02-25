El Índice de Garantía de Competitividad acumula ya un año en negativo tras caer un 1,01% en diciembre

Archivo - Una bandera de la Unión Europea junto a una bandera de España - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Garantía de Competitividad (IGC) situó su tasa interanual el pasado mes de diciembre en el -1,01%, ampliando la caída que había experimentado en noviembre (-0,78%), según ha publicado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), responsable del cálculo y la difusión mensual de este indicador.

Con el descenso experimentado en el último mes del año pasado, el más pronunciado desde el pasado mes de junio, este indicador encadena 12 meses de tasas negativas.

El IGC establece una tasa de revisión de precios consistente con la recuperación de competitividad frente a la zona euro.

Dicha tasa es igual a la del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) de la Unión Económica y Monetaria (UEM) menos una parte de la pérdida de competitividad acumulada por España desde 1999.

Cuando la tasa de variación de este índice se sitúa por debajo del 0%, se toma este valor como referencia, lo que equivale a la aplicación de la regla de no revisión.

Cuando la tasa de variación de este índice supere el objetivo a medio plazo de inflación anual del Banco Central Europeo (2%), se toma este valor como referencia. De esta forma, se asegura que los contratos a los que se aplique este nuevo índice contribuyen a garantizar el mantenimiento de la competitividad de la economía en el medio plazo.

El IGC arrancó 2024 en el 0,17% y posteriormente entró en negativo, con sólo dos meses en positivo, el de julio y el de diciembre, mostrando su mayor tasa negativa de 2024 en el mes de septiembre (-0,45%). En el arranque de 2025 volvió a tasas negativas, con caídas en los doce meses del año.