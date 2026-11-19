MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Garantía de Competitividad (IGC) situó su tasa interanual en septiembre en el 0,60%, su valor más alto desde diciembre de 2023, según ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), responsable del cálculo y la difusión mensual del IGC.

Con el dato de septiembre, este indicador encadena dos meses de alzas después de que en agosto se situara en positivo (0,03%) tras 19 meses de descensos consecutivos.

El IGC establece una tasa de revisión de precios consistente con la recuperación de competitividad frente a la zona euro.

Esa tasa de revisión es igual a la del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) de la Unión Económica y Monetaria (UEM) menos una parte de la pérdida de competitividad acumulada por España desde 1999.

Cuando la tasa de variación de este índice se sitúa por debajo del 0%, se toma este valor como referencia, lo que equivale a la aplicación de la regla de no revisión.

Cuando la tasa de variación de este índice supera el objetivo a medio plazo de inflación anual del Banco Central Europeo (2%), se toma este valor como referencia. De esta forma, se asegura que los contratos a los que se aplique este nuevo índice contribuyen a garantizar el mantenimiento de la competitividad de la economía en el medio plazo.

El IGC arrancó 2024 en el 0,17% y posteriormente entró en negativo, con sólo dos meses en positivo, el de julio y el de diciembre, mostrando su mayor tasa negativa de 2024 en el mes de septiembre (-0,45%).

En el arranque de 2025 volvió a tasas negativas, con caídas en los doce meses del año, y en 2026, tras siete meses de retrocesos, ya suma dos meses consecutivos de alzas.