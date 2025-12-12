El INE confirma que el IPC se moderó en noviembre al 3% pese a subir los precios de los alimentos

Archivo - Varias personas compran en un mercado de alimentos - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó su tasa interanual en noviembre una décima, hasta el 3%, debido a la bajada de los precios de la electricidad, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman los avanzados a finales del mes pasado.

Con este descenso de una décima en el penúltimo mes del año, el IPC interanual rompe con dos meses consecutivos de ascensos después de que en octubre cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1%).

Tanto el INE como el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han explicado que la moderación del IPC en noviembre se debe a que los precios de la electricidad bajaron este mes, frente al incremento que experimentaron un año antes. Como resultado del descenso de los precios de la luz, el grupo de vivienda recortó su tasa interanual 1,8 puntos, hasta el 5,7%.

Por contra, los alimentos y bebidas no alcohólicas elevaron cuatro décimas su tasa anual, hasta el 2,8%, debido al encarecimiento de los aceites y grasas, y de la leche, el queso y los huevos, cuyos precios repuntaron el mes pasado más que en noviembre de 2024.

También tiró al alza del IPC el grupo de ocio y cultura, cuya tasa anual aumentó más de un punto, hasta el 1,2%, como consecuencia de que los precios de los paquetes turísticos bajaron menos que en noviembre del año pasado.

LA SUBYACENTE SUBE UNA DÉCIMA, HASTA EL 2,6%

El INE ha confirmado además este viernes que la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó una décima en noviembre, hasta el 2,6%, su valor más alto desde diciembre de 2024, cuando se situó también en el 2,6%.

En términos mensuales (noviembre sobre octubre), el IPC subió un 0,2%, cinco décimas menos de lo que aumentó el mes anterior.

La subida mensual de los precios en noviembre fue resultado del encarecimiento del vestido y el calzado en un 4% por la entrada de la temporada de invierno; del incremento en el transporte en un 0,5% por el aumento de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, y de los alimentos, cuyos precios avanzaron un 0,3% por el mayor coste de la leche, el queso, los huevos y la carne.

Por contra, el grupo de hoteles, cafés y restaurantes recortó sus precios en el mes un 0,5% impulsado por el descenso de los precios de los servicios de alojamiento.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) mantuvo su tasa interanual en noviembre en el 3,2%, y no experimentó variación en términos mensuales.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))