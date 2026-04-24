La inflación industrial se dispara al 3,4% en marzo, su mayor alza en un año, por la subida del crudo

La guerra en Irán hace estragos en los precios industriales, que suben un 6,5% mensual tras dispararse más de un 40% los del refino de petróleo

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Archivo - Dos operarios trabajando en una fábrica- Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo
Europa Press Economía Finanzas
Actualizado: viernes, 24 abril 2026 10:07
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MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales subieron un 3,4% en marzo en relación al mismo mes de 2025, su mayor alza en el último año, tras dispararse los precios de coquerías y refino de petróleo en un 42,9%, su mayor incremento desde noviembre de 2022, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la tasa interanual del tercer mes de 2026, en la que ya se notan los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial retoma los ascensos después de haber encadenado cuatro meses en negativo.

La subida de la inflación industrial en marzo a niveles no vistos en el último año fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 30 puntos, hasta el 7,9%, debido al encarecimiento del refino de petróleo, de la producción y transporte de energía eléctrica y, en menor medida, de la producción y transporte del gas.

Por su parte, los bienes intermedios incrementaron siete décimas su tasa interanual, hasta el 0,8%, por la subida de los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en marzo una tasa del 1,2%, tres décimas más que el mes anterior y 2,2 puntos por debajo del índice general.

En valores mensuales (marzo sobre febrero), la inflación industrial se disparó un 6,5% tras encarecerse un 46,3% el refino de petróleo y subir un 13,1% el coste de la producción y transporte de la electricidad.

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