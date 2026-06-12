La inflación interanual de Brasil repunta en mayo al 4,72%, pero la mensual se modera al 0,58%

Archivo - Cristo del Corcovado, situado en Río de Janeiro (Brasil). - KAZUO OKUBO/EMBRATUR - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPCA) de Brasil cerró mayo en el 4,72% interanual, por encima del 4,39% registrado durante el mismo mes del año anterior, según ha informado este viernes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Además, los precios del quinto mes del año repuntaron un 0,58% respecto de los anotados en abril, cuando avanzaron un 0,67%, esto es nueve centésimas menos. Así, la revalorización acumulada en lo que va de año es del 3,20%.

Por epígrafes, los alimentos y bebidas lideraron las subidas de costes con un alza del 1,33%, tras la vivienda (1,22%) y la salud y cuidados (0,90%), mientras que, por el contrario, los transportes (-0,46%) se abarataron, la educación se estancó y los artículos del hogar se encarecieron un 0,08%.

El Banco Central de Brasil decidió a finales de abril reducir los tipos de interés en 25 puntos básicos para dejarlos en el 14,50%. El instituto emisor tomó dicha medida para "atemperar" las "fluctuaciones económicas" provocadas por la guerra de Irán y fomentar el pleno empleo.