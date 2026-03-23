La inversión extranjera directa en España cae casi un 22% en 2025, con 30.764 millones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo (i). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La inversión extranjera en España, sin Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), ha caído un 21,8%% en el año 2025, en comparación con 2024, y ha alcanzado un volumen de 30.764 millones de euros, según el Registro de Inversiones Extranjeras DataInvex de la Secretaría de Estado de Comercio, recogido por Europa Press.

Pese a esta caída, la inversión extranjera directa ha registrado un crecimiento progresivo a lo largo del año, pasando de 4.841 millones en el primer trimestre; 4.308 millones en el segundo; 10.615 millones en el tercero y 10.998 millones en el cuarto.

En cualquier caso, se trata de la cifra más baja alcanzada desde 2021, cuando la inversión extranjera directa se situó en 29.216 millones de euros.

La Comunidad de Madrid vuelve a ser la región que lidera la captación de fondos procedentes del exterior en el conjunto del año 2025, con 15.970 millones, el 51,9% del total, aunque por debajo de los 26.620 millones registrados en 2024, un 40% menos.

Le sigue Cataluña, con 4.510 millones --frente a los 5.259 de un año antes, un 14,2% menos--, Aragón, con 3.387 millones y Andalucía, con 1.364 millones, siendo las únicas cuatro comunidades con una inversión superior a los 1.000 millones de euros en el año 2025, periodo marcado por la incertidumbre geopolítica y arancelaria.

Tras ellas, destacan las inversiones extranjeras directas en la Comunidad Valenciana (772 millones); Castilla-La Mancha (666 millones); Castilla y León (581 millones); País Vasco (531 millones); Región de Murcia (528 millones); La Rioja (436 millones); Cantabria (378 millones); Navarra (358 millones); Extremadura (324 millones); Canarias (327 millones); Baleares (306 millones); Galicia (236 millones); Asturias (73 millones); y Ceuta y Melilla (10 millones).

POR SECTORES Y PAÍSES DESTINATARIOS

El sector que más inversión extranjera acaparó fue el en 2025 de 'servicios de información', con 3.437 millones de inversión. Le siguen publicidad y estudios de mercado, con 3.260 millones; las inversiones en 'actividades inmobiliarias', con 2.540 millones, en 'almacenamiento y actividades anexas al transporte', con 2.117; en 'suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire', con 2.029 millones; servicios financieros excepto seguros y fondos de pensiones, con 2.066 millones y en la 'industria de alimentación', con 1.353 millones.

En cuanto al país --inmediato-- origen de la inversión destaca Luxemburgo (8.561 millones); Estados Unidos (6.402 millones); Reino Unido (2.322 millones); Francia (2.079 millones); Países Bajos (1.529 millones); México (1.122 millones); Bélgica (1.441 millones); Alemania (1.121 millones); Canadá (1.082 millones;