El IPC de Argentina repuntó en julio al 33,8% interanual y al 2,1% mensual

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina se situó en julio en el 33,8% interanual, lo que supone un incremento de tres décimas respecto del 33,5% de junio, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La inflación mensual avanzó dos décimas, hasta el 2,1%, y acumuló hasta el séptimo mes del año una subida del 19,3%, dos puntos y medio más que en junio. De su lado, la variable subyacente creció un 1,8% mensual y un 32,2% anual.

Los epígrafes de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (48,9%); transporte (40,9%); y educación (40%) lideraron los avances interanuales de precios.

Por el contrario, la ropa y calzado (11,5%); el equipamiento y mantenimiento del hogar (23,7%); y las bebidas alcohólicas y tabacos (24,2%) se encarecieron en menor medida.