Lagarde sostiene que reducir barreras internas en la UE neutralizaría el impacto de los aranceles de EEUU

5 de febrero de 2026, Hesse, Fráncfort del Meno: Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), interviene en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno del BCE. - Florian Wiegand/dpa

BRUSELAS 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha defendido este jueves que una reducción más ambiciosa de las barreras internas del mercado único podría impulsar de forma significativa el comercio dentro de la UE y, en ese escenario, llegar incluso a "compensar con creces" el efecto de los aranceles adicionales impuestos por Estados Unidos.

Durante el debate con los eurodiputados de la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, Lagarde ha introducido este argumento, aludiendo a estimaciones del Fondo Monetario Internacional y a trabajos internos del BCE sobre el coste de las barreras que los propios Estados miembro mantienen dentro de la Unión.

Según ha explicado, aun teniendo en cuenta que existen límites ligados a "preferencias culturales" imposibles de eliminar por completo, el potencial económico de reducir la fragmentación sigue siendo "enorme".

En esa línea, ha añadido que una integración más profunda del mercado único no solo elevaría los intercambios intraeuropeos, sino que permitiría absorber el impacto de las tensiones comerciales externas. "De hecho, eso compensaría con creces los aranceles adicionales que nos ha impuesto Estados Unidos", ha afirmado, en referencia a decisiones de Washington.

La presidenta del BCE ha insistido en que, aunque las cifras concretas varían según los supuestos, el diagnóstico es claro: "nos estamos autoimponiendo un lastre enorme" y "somos nuestros peores enemigos" cuando se trata de barreras internas que frenan el potencial de crecimiento y de competitividad.

IA Y MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

Entre otros asuntos abordados, la mandataria también ha asegurado que se está observando inversión "enorme" en inteligencia artificial, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, orientada a su difusión en múltiples sectores, al ser preguntada por el potencial de esta herramienta para impulsar la productividad y alterar estructuras económicas con posibles efectos sobre inflación y empleo.

En este sentido, ha señalado que los datos disponibles apuntan a un aumento de la productividad y que "Europa también se está beneficiando" de esa mejora, aunque, ha subrayado, "todavía no se sabe" cuál será el efecto sobre el mercado laboral.

Según ha explicado, el BCE está siguiendo "muy de cerca" las predicciones sobre posibles "olas de despidos", pero ha remarcado que, por ahora, no se observan conclusiones firmes en ese frente.