Los márgenes empresariales alcanzan los 97.000 millones en el segundo trimestre y CCOO pide subir salarios

Archivo - Imagen de recurso de una persona tecleando en un teclado de ordenador. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las empresas han obtenido un margen empresarial cercano a 97.000 millones de euros en el segundo trimestre de 2026, con un margen sobre ventas que se sitúa en el 12,8%, por encima del promedio del 10,5% registrado entre 2009 y 2021.

Así lo señala el análisis que realiza periódicamente el Gabinete Económico de CCOO a partir de los datos estadísticos que ofrece el Observatorio de Márgenes Empresariales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, el Banco de España y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El informe del sindicato señala que, en media móvil de cuatro trimestres, el valor añadido sobre ventas alcanza el 24,5% y el margen bruto el 12,8% (frente a una tasa promedio de 21,9% y 10,5% respectivamente en el periodo 2009-21).

El crecimiento de las ventas (+8,3%) y el menor aumento de los costes (compras +8,2%, salarios +6,8%), permite el crecimiento interanual de los márgenes con respecto al segundo trimestre de 2025, según apunta CCOO.

"Los márgenes empresariales baten récords. Los salarios deben subir por apropiarse de parte de esos márgenes, no mediante la reducción de cotizaciones sociales. Los márgenes empresariales están generando inflación", ha denunciado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en un mensaje publicado en la red social 'X'.

Por sectores, el energético registra un nuevo máximo en su rentabilidad empresarial, auspiciado por los márgenes en el refino de petróleo, que se disparan. El margen sobre ventas -resultado bruto de explotación sobre ventas- del sector energético, que incluye refino, suministro electricidad y comercio de combustibles, alcanza un máximo histórico del 24,5% en media móvil de cuatro trimestres, frente al 21,1% del año anterior.

Las entidades financieras también registran un nuevo máximo en su margen sobre ingresos. Los datos de 2025, los últimos disponibles, sitúan los márgenes del sector financiero en 39.724 millones de euros. En términos relativos, el margen sobre ingresos del sector alcanza su máximo en la serie histórica (29%).

Por otra parte, CCOO ha advertido de que continúa al alza la rentabilidad de las actividades inmobiliarias, cuyo margen sobre ventas supera el récord anterior y alcanza el 31,1%.

De su lado, las industrias extractivas también disparan margen y logran un máximo histórico de rentabilidad: un 22,3% en los últimos cuatro trimestres, frente a 14,8% del año anterior. En contraste, se contraen ligeramente márgenes en la cadena alimentaria -aunque siguen por encima de los niveles de 2018-2019-.