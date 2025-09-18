El mercado de mensajería y paquetería superó los 10.000 millones en 2024, un 4,7% más, según Informa

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La facturación derivada del negocio de prestación de servicios de mensajería y paquetería alcanzó una facturación de 10.050 millones de euros en 2024, lo que supuso un crecimiento del 4,7% respecto al año anterior, según un estudio del Observatorio Sectorial DBK de Informa.

La compañía ha explicado que el negocio mantuvo "un comportamiento positivo respecto al año anterior", impulsado por "el dinamismo económico, el alza de las tarifas y el protagonismo del comercio electrónico".

En concreto, el segmento de paquetería empresarial generó unos ingresos de 7.150 millones de euros, un 5,3% más que en 2023. Aunque experimentó una ralentización, se mantuvo como "el principal motor de crecimiento del sector", apunta el informe.

Por su parte, el mercado de paquetería industrial registró un crecimiento del 3,2% en 2024, una cifra un punto superior a la del año anterior favorecida por "la mejora de la operativa de las empresas, la aplicación de desarrollos digitales e inteligencia artificial, y el establecimiento de nuevas colaboraciones, servicios y activos en sus redes y flotas", según revela el estudio.

Las operaciones con origen o destino fuera de España continuaron mostrando un mayor dinamismo, con ingresos de 2.500 millones de euros en 2024, un 8,2% superiores a los de 2023, frente a la variación del 3,6% contabilizada por las de tráfico nacional.

De acuerdo con Informa, la evolución del mercado mantendrá "una tendencia de crecimiento moderado", impulsada por factores como "la bajada de los tipos de interés, el aumento de la inversión empresarial y la mejora del mercado laboral", así como por "el auge que sigue mostrando el comercio electrónico".

Sin embargo, la firma advierte de que la incertidumbre geopolítica derivada de conflictos internacionales, las tensiones comerciales y la inflación persistente "podrían limitar este avance".

A pesar de su alta fragmentación y el elevado número de empresas de pequeño tamaño, el estudio prevé una tendencia hacia "la consolidación y la concentración del mercado", donde los grandes operadores continúan captando una porción significativa y creciente del volumen de negocio total.

Así, los cinco primeros del segmento de paquetería empresarial alcanzaron en 2024 una cuota de mercado conjunta del 47%, mientras que en el mercado de paquetería industrial esta cifra ascendió al 51%.