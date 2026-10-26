Reunión de la Fed: qué esperan los mercados sobre los tipos de interés en octubre y diciembre

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decide este miércoles su próximo paso en materia monetaria y los analistas coinciden en que el banco central estadounidense no acometerá cambios en los tipos de interés, tras subir por primera vez en más de tres años la tasa de referencia en su pasada reunión, pero anticipan un incremento antes de que acabe el año.

A pesar de que la inflación sigue presionando a la economía estadounidense, al igual que a la mayoría de países del mundo, la Fed previsiblemente esperará para endurecer la política monetaria, dando tiempo a los mercados a asimilar la anterior subida de tipos y permitiendo a la entidad central estudiar su comportamiento.

La reunión de este 28 de octubre tiene lugar a menos de una semana para las elecciones de medio mandato --'midterms'--, que supondrán una prueba de fuego para el presidente estadounidense, Donald Trump. Además, el inquilino de la Casa Blanca ha marcado estos comicios como fecha clave, tras la que tomará decisiones acerca de la guerra de Irán, sin dar más detalles por el momento.

De esta manera, los analistas coinciden en apuntar que una subida del precio del dinero en este contexto no parece la opción más probable para el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

"No se esperan cambios en el tipo de intervención de la Reserva Federal en la reunión de esta próxima semana. El mercado da por hecho que la autoridad monetaria norteamericana optará por no modificar su política monetaria, y mantendrá los tipos en el rango del 3,75% y 4% que estableció tras la subida del mes pasado. La proximidad de las elecciones de medio mandato y la necesidad de evaluar el impacto que dicha subida ha tenido en el mercado serían algunos de los argumentos más relevantes a la hora de posponer la decisión de volver a subir tipos en octubre", ha destacado Cristina Gavín Moreno, jefa de Renta Fija en Ibercaja Gestión

La inflación de septiembre marcó el 3,7%, frente al 3,4% registrado el mes anterior, con los precios de la gasolina y otros productos energéticos disparados, mientras que el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) tocaba máximos desde mayo la pasada semana y ronda los 100 dólares por barril. De su lado, el mercado laboral se moderó en septiembre con la creación de 29.000 nuevos puestos de trabajo, mientras en agosto alcanzó los 133.000 empleos.

"Los datos publicados desde la última reunión respaldan la idea de que el mercado laboral se encuentra en buena forma y de que la inflación sigue siendo demasiado elevada como para estar tranquilos. Al mismo tiempo, (Kevin) Warsh se ha mostrado partidario de centrarse en las tendencias. Un mes más de datos apenas ayuda a determinar si la tendencia está cambiando", han explicado Kish Pathak, analista de investigación de renta fija de MFS, y Erik Weisman, economista jefe y gestor de carteras.

Asimismo, las recientes declaraciones de miembros de la Fed indican que los tipos de interés no se moverán este miércoles. El propio presidente Kevin Warsh expresó desde Bangkok, donde el Fondo Monetario Internacional (FMI) celebraba su cita anual, que en el último mes "todo se ha ajustado a nuestras expectativas", un tono muy diferente al utilizado en Jackson Hole antes del incremento de septiembre.

Otros como los vicepresidentes de la Reserva Federal, Philip Jefferson y Michelle Bowman, y del gobernador Chris Waller, han declarado en las últimas semanas que el instituto emisor no tenía prisa por subir los tipos, enfriando las expectativas de un alza en octubre, pero no descartando futuros endurecimientos.

"Si los datos económicos siguen siendo los esperados, preveo nuevas subidas de tipos para impulsar un retorno más oportuno de la inflación a nuestro objetivo del 2%. Sin embargo, existe cierta flexibilidad en cuanto a cuándo se producirán dichas subidas. No es necesario que se produzcan en reuniones consecutivas", ha afirmó Waller a principios de mes en un evento realizado junto al Banco Central de Turquía en Estambul.

En la reunión del banco central también se tratarán otras cuestiones que mantienen a la economía estadounidense bajo incertidumbre como la situación del sector de la IA, con gran inestabilidad bursátil en las últimas semanas, y el alza de los rendimientos de los bonos en Estados Unidos y en otros muchos países desarrollados, algo que inclinará la balanza para mantener los tipos de interés.

"El fuerte impacto que ha sufrido el mercado de bonos francés constituye otro factor importante, ya que intensifica la inquietud generalizada en el sector. Además, puede contribuir a la presión sistémica. Este no es el entorno propicio para que la Reserva Federal aumente la preocupación endureciendo su política monetaria. Es la reunión ideal para mantener los tipos sin cambios", han explicado los analistas de ING Think, James Knightley, Padhraic Garvey y Chris Turner.

SUBIDA EN DICIEMBRE

La espera de octubre no significa el fin del ciclo restrictivo de la política monetaria estadounidense, sino solamente un alto en el camino que se dirige hacia una subida de 25 puntos básicos en la reunión del FOMC prevista para diciembre, descontada ampliamente por los mercados.

"Ebury prevé que la Fed mantendrá sin cambios los tipos de interés en su reunión de este miércoles y aplazará hasta diciembre una nueva subida. Pese al repunte de la inflación de septiembre, los analistas de Ebury consideran que la moderación de los salarios, la debilidad del empleo y el encarecimiento de la financiación derivado del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro aconsejan actuar con prudencia. Los mercados apenas asignan un 10% de probabilidades a una subida esta semana, frente al 90% que atribuyen a diciembre", ha declarado los analistas de la 'fintech'.

Antes de la cita de diciembre, los miembros de la Fed tendrán a su disposición nuevos datos sobre inflación, empleo y crecimiento económico que otorgarán una visión más amplia de la economía estadounidense. No obstante, las expectativas estiman que los precios continuarán al alza, mientras el mercado laboral se mantendrá estable.

"Aunque el dato de inflación de septiembre que hemos visto en EEUU fue peor de lo esperado tanto en su componente general como subyacente, todavía parece pronto para confirmar dicha tendencia al alza y los inversores creen que Warsh optará por retrasar la subida hasta diciembre, donde el mercado anticipa una nueva elevación en el tipo de intervención que situará el rango entre el 4% y el 4,75%", ha indicado la analista de Ibercaja.

Así las cosas, las decisiones que sigan a las elecciones de medio mandato, sobre todo respecto a la guerra de Irán, marcarán el rumbo de los tipos de interés en un contexto definido por los riesgos geopolíticos y la presión de los mercado energéticos.