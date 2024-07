Montero avanza que este mes empezará a reunirse con CCAA para abordar la condonación de deuda

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha informado este lunes de que a lo largo del mes de julio y, posteriormente en septiembre, se van a producir las reuniones con cada uno de los gobiernos autonómicos para abordar la condonación de deuda.

"Para la condonación de deuda nos vamos a reunir con los territorios a lo largo del mes de julio, pero como no dará tiempo, seguiremos en el mes de septiembre y el tiempo que sea necesario para también intentar llegar a un consenso y llegar a un acuerdo", ha subrayado la vicepresidenta primera en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Según ha indicado Montero, en estas reuniones se trasladará la metodología que el Gobierno de España entiende mejor para ser capaces de compensar, en parte, la deficiencia de recursos con motivo de la crisis financiera de hace más de una década.

"Espero que este tema sea el menos complejo que ha planteado la reforma del modelo de financiación", ha señalado la ministra, tras poner en valor que es una medida que supondrá una mejora de las cuentas públicas para todas las comunidades autónomas, "sin excepción".

En cualquier caso, Montero ha insistido en que la condonación de deuda es voluntaria. "Alguna comunidad autónoma le quita importancia, y yo le he transmitido con total claridad que esto es voluntario y que, por tanto, si hay alguna que no quiere esa condonación de deuda, no tiene más que decirlo porque, evidentemente, el interés del Gobierno de España es beneficiar a todas, pero no sin que ello suponga una imposición", ha recalcado.