Archivo - El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en una imagen de archivo.- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pablo Hernández de Cos (Madrid, 20 de enero de 1971) será el primer español en presidir el Banco Central Europeo (BCE) desde su creación en 1998, después de que los líderes europeos hayan alcanzado este jueves un acuerdo sobre su nombramiento para suceder a Christine Lagarde.

El futuro presidente del BCE, de 55 años, será el más joven de la historia de la entidad y asumirá la presidencia del BCE el próximo mes de febrero para un mandato de 8 años no renovable. Economista y jurista de formación, cuenta con cerca de tres décadas de experiencia en banca central y una trayectoria vinculada al Banco de España, el BCE y distintos organismos financieros internacionales, entre ellos el Banco de Pagos Internacionales (BPI), que dirige desde julio de 2025.

TRES DÉCADAS DE EXPERIENCIA EN BANCA CENTRAL

Hernández de Cos fue gobernador del Banco de España entre 2018 y 2024, tras ser nombrado para el cargo por el Gobierno de Mariano Rajoy, en sustitución de Luis María Linde, quien estuvo seis años al frente del organismo supervisor, aunque prácticamente todo su mandato ha coincidido con los gobiernos de Pedro Sánchez.

El nombramiento de Hernández de Cos se produjo a propuesta del entonces ministro de Economía, Román Escolano, días antes de que prosperase en el Congreso la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, finalmente respaldada y que provocó la marcha del Gobierno de los 'populares' y la constitución del nuevo Ejecutivo socialista.

Durante su mandato, que se prolongó hasta junio de 2024, formó parte del Consejo de Gobierno y del Consejo General del BCE y participó en los principales foros internacionales de supervisión y estabilidad financiera, como la presidencia del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

Tras dejar el Banco de España, fue nombrado director general del BPI, cargo que ocupa desde el 1 de julio de 2025.

AUMENTO DE LA DEUDA, DÉFICIT E INFLACIÓN, RETOS QUE DEBERÁ AFRONTAR

El aumento de la deuda pública y los déficits persistentes de algunos países de la eurozona figuran entre los principales riesgos que deberá afrontar Hernández de Cos al frente del Banco Central Europeo (BCE).

En su último informe de estabilidad financiera, publicado en noviembre, el BCE advertía sobre las mayores amenazas para la estabilidad financiera en la zona euro, entre las que figuran las altas valoraciones en los mercados impulsadas por las ambiciosas expectativas sobre la IA, así como los desequilibrios fiscales ante unos elevados niveles de endeudamiento y crecientes necesidades de financiación, en un contexto de tensiones geopolíticas.

En concreto, la institución destacaba que el entusiasmo por el potencial transformador de la IA ha impulsado fuertes ganancias en los mercados bursátiles mundiales, con valoraciones aupadas por "ambiciosas expectativas de beneficios" que podrían verse afectadas por problemas de financiación o por la competencia de modelos de IA más económicos.

Asimismo, recuerda que la inversión en infraestructura de IA se financia cada vez más mediante deuda, de modo que un posible cambio en el sentimiento del mercado podría propagar las pérdidas de los mercados de renta variable a los de renta fija.

Por otro lado, el 'guardián del euro' avisaba de que los elevados niveles de deuda en la zona euro, junto con crecientes necesidades de financiación soberana e inversores más sensibles a las noticias y con mayor apalancamiento en bonos soberanos, "aumentan el riesgo de episodios abruptos" en la valoración.

A este escenario se suma el desafío de mantener la inflación bajo control y anclar las expectativas de precios en el objetivo del 2% del BCE. Las tensiones geopolíticas, el repunte del IPC derivado de la guerra en Irán y las posibles perturbaciones en los mercados energéticos añaden incertidumbre sobre su evolución, al tiempo que pueden comprometer el crecimiento económico.

TRAYECTORIA DE HERNÁNDEZ DE COS

Pablo Hernández de Cos es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por Cunef y licenciado en Derecho por la UNED.

Inició su carrera profesional en 1997 en el Banco de España, donde ingresó como titulado del Servicio de Estudios y trabajó en sus Departamentos de Estudios Monetarios y Financieros y de Coyuntura y Previsión Económica.

Desde el 2000 fue profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid hasta el 2004.

Ese mismo años se trasladó a la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Francfort, donde desempeñó el cargo de asesor del consejo ejecutivo del BCE. A su regreso a España en el año 2007 fue nombrado jefe de la División de Análisis de Políticas Económicas del Servicio de Estudios del Banco de España, puesto que ejerció hasta el año 2015.

Asimismo, ha sido miembro del Grupo de Envejecimiento de la Población y Sostenibilidad y del Comité de Política Económica del Consejo Ecofin de la Unión Europea, así como del Grupo de Trabajo de Finanzas Públicas del BCE. Entre 2010 y 2015 desempeñó la Presidencia de este Grupo de Trabajo, bajo la dependencia del Comité de Política Monetaria.

En julio de 2013 fue nombrado por el Gobierno español miembro de la comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español, cuyo informe se presentó en marzo de 2014. Ha sido profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y del Instituto de Empresa (IE).

En 2015 fue nombrado director general de Economía y Estadística del Banco de España, cargo que desempeñó hasta su nombramiento como gobernador en 2018, y fue también alterno al gobernador en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Ha sido además miembro del Consejo Superior de Estadística de España, del Patronato del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (Cemfi) y del Patronato y la Comisión Ejecutiva de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

ENCONTRONAZOS CON EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

Aunque ha concitado el consenso tanto del PP, que fue quien lo propuso para el cargo de gobernador del Banco de España, como del PSOE, cuyo Gobierno actual ha defendido su nombramiento al frente de la institución económica europea más importante del euro, De Cos vivió varias polémicas con ministros del Gobierno de Pedro Sánchez durante su mandato al frente del banco central español.

A cuenta casi siempre de las recomendaciones del Banco de España sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones o sobre los salarios, De Cos recibió las críticas del entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá --quien posteriormente lo sustituyó al frente del Banco de España-- y de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En noviembre de 2020, Escrivá reprochó al entonces gobernador De Cos que dedicara su intervención del día anterior en el Congreso de los Diputados a partidas "micro" de los Presupuestos de 2021, como las pensiones y los sueldos públicos, en lugar de hablar de la política monetaria y macroprudencial, que es lo que se espera, dijo, de esa entidad.

"Cuando el gobernador del Banco de España va al Parlamento lo que nos interesa saber es qué va a pasar con la política monetaria, la macropudencial, qué va a pasar con los bancos, cuáles son las previsiones de inflación (...) Me hubiera interesado más oír eso", apuntó entonces Escrivá durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press.

Un par de años después, en junio de 2022, Yolanda Díaz, reprochó la recomendación del Banco de España de incluir en el pacto de rentas a pensionistas y funcionarios y no revalorizar sus rentas con la inflación.

"Me preocupa, porque parece desconocer que la mayor parte de las pensiones no alcanzan una renta de mil euros al mes", dijo Díaz, que respondía de esta forma a De Cos, quien urgió a acordar un pacto de rentas de moderación de salarios y márgenes empresariales, incluyendo en el mismo los sueldos de los funcionarios y las pensiones para no subirlos conforme al IPC.