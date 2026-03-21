El Parlamento recibe a la expresidenta de AIReF que Montero quiere relevar por su colaboradora

Archivo - La presidenta de la Airef, Cristina Herrero, durante el XLII seminario de economía de la APIE y la UIMP, el 24 de junio de 2025. - APIE - Archivo

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta de Seguridad Nacional recibirá este martes a la expresidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, que terminó su mandato el pasado 3 de marzo y a la que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiere sustituir por su secretaria de Estado de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz.

El PP había pedido la comparecencia de Herrero tanto en esta comisión que congrega a Congreso y Senado, como en la Cámara Alta, donde tiene mayoría absoluta. Pero no sólo el primer partido de la oposición había demandado esta comparecencia, también Sumar reclamó que la expresidenta acudiera a la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja días después de conocerse que el ala socialista del Gobierno quiere colocar en el puesto a un cargo afín.

Cristina Herrero Sánchez ha ejercido la presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AlReF) durante seis años, entre el 3 de marzo de 2020 y el 3 de marzo de 2026. Durante ese periodo, la institución ha liderado varios estudios relevantes y críticos con la política del Gobierno, como los referidos a las bajas laborales, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la sostenibilidad del sistema de pensiones.

HERRERO REIVINDICÓ UNA AIREF INDEPENDIENTE

En el final de su mandato, Herrero censuró que la presidencia de la AIReF la pueda asumir alguien de la esfera política y pocos días después Hacienda propuso a Inés de Olóndriz, actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio.

El nombre de Olóndriz ya se ha elevado al Consejo de Ministros, pero ahora tiene que obtener una mayoría absoluta de la Comisión de Hacienda en el Congreso o, si no la consigue, una mayoría simple en la misma comisión del Senado.

Con este panorama, PP y Sumar coincidieron en pedir la comparecencia de Herrero tanto en el Congreso como en el Senado y finalmente acudirá a la comisión mixta de Seguridad Nacional para que informe su gestión en lo referente a la seguridad económica y financiera como ámbito de especial interés de la Seguridad Nacional.

Sumar quería esta comparecencia para conocer "de primera mano" las principales conclusiones y enseñanzas de Herrero durante su mandato, así como las recomendaciones derivadas de su experiencia al frente de la institución en materia de mejora del análisis presupuestario y de diseño y evaluación de políticas públicas.

En lo que respecta al PP, la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ya llamó a impedir a que el Gobierno coloque a una alto cargo del Ministerio de Hacienda en la presidencia. De hecho, el PP llevó su malestar por el movimiento del Gobierno a Bruselas y pidió a la Comisión Europea examinar si la propuesta de Olóndriz como presidenta de la AIReF cumple con los requisitos de independencia establecidos por el derecho de la Unión Europea.