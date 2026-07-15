El PIB de China frenó su expansión al 0,9% en el segundo trimestre

Archivo - FILED - 12 December 2023, China, Beijing: Several bills, each with a value of 100 Chinese yuan, lie on a table. Photo: Johannes Neudecker/dpa - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El producto interior bruto (PIB) de China ha moderado al 0,9% su ritmo de crecimiento durante el segundo trimestre de 2026, coincidiendo con el conflicto en Oriente Próximo, lo que supone una desaceleración de cuatro décimas respecto de la expansión del 1,3% observada entre enero y marzo, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

De este modo, la segunda mayor economía mundial ha registrado entre abril y junio la tasa de crecimiento intertrimestral más débil desde el segundo trimestre de 2024.

En cifras anualizadas, el ritmo de expansión del PIB de China ha sido del 4,3%, siete décimas por debajo del crecimiento del 5% anualizado de los tres primeros meses de 2026, lo que supone el dato más débil desde finales de 2022.

Según estimaciones preliminares, el PIB en el primer semestre de 2026 creció un 4,7%, incluyendo una expansión del 3,7% del sector primario y del 3,9% de la industria, mientras que el sector servicios lo hizo un 5,2%.

"La economía nacional operó dentro de un rango adecuado frente a la presión", ha destacado la Oficina Nacional de Estadística de China, subrayando la estabilidad del empleo y el leve incremento de los precios, mientras que el comercio exterior mostró una buena dinámica de crecimiento.

"Los nuevos motores de crecimiento experimentaron un rápido desarrollo y el bienestar de la población se garantizó de manera sólida y eficaz. La economía nacional continuó demostrando una gran resiliencia", ha indicado.