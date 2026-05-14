El PIB del Reino Unido creció un 0,6% en el primer trimestre

Archivo - Billetes de libras esterlinas con el retrato del rey Carlos III. - BANCO DE INGLATERRA - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La economía del Reino Unido aceleró su expansión al 0,6% en el primer trimestre de 2026, frente al crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 0,2% de los tres meses anteriores, según la primera lectura del dato, que incluye el primer mes de guerra en Oriente Próximo, publicada por la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

El mayor crecimiento de la economía británica entre enero y marzo reflejó la fuerte expansión del sector servicios, con un crecimiento del 0,8%, cuatro veces más que en el trimestre precedente, mientras que la producción aumentó un 0,2%, por debajo del 1,3% de los tres meses anteriores, y la construcción un 0,4%.

En el primer trimestre, el gasto de los consumidores aumentó un 0,6%, la inversión empresarial un 0,7% y el gasto público en bienes y servicios un 0,4%. De su lado, la balanza comercial supuso un ligero lastre, ya que el déficit se amplió.

En cifras mensuales, el PIB creció un 0,3% en marzo de 2026, tras un crecimiento del 0,4% en febrero y el estancamiento observado en enero.

"El crecimiento se aceleró en el primer trimestre del año, impulsado por aumentos generalizados en todo el sector servicios", comentó en redes sociales Liz McKeown, directora de Estadísticas Económicas de la ONS.

De este modo, el PIB del Reino Unido (0,6%) registró su mayor expansión en un año creció sustancialmente más que el de la eurozona (0,1%) y la Unión Europea (0,2%) en los tres primeros meses del año, y ligeramente por encima de la estimación preliminar de EEUU (0,5%).

En declaraciones recogidas por la cadena BBC, la ministra de Economía del Reino Unido, Rachel Reeves, ha defendido que las decisiones que ha tomado fortalecen la posición de la economía del país para afrontar los costes de la guerra en Irán.

"Ahora no es el momento de poner en riesgo nuestra estabilidad económica. Hacerlo perjudicaría a las familias y a las empresas. En cambio, este Gobierno está trabajando para construir una economía más fuerte, más resiliente y preparada para el futuro", ha añadido.