El PMI manufacturero de la eurozona escala a máximos de casi cuatro años por la acumulación de inventarios

Archivo - Varios tanques de cervezas en la fábrica La Cibeles, a 25 de marzo de 2022, en Madrid (España). Son numerosos los sectores que se están viendo afectados por la huelga de transportistas a nivel nacional. Uno de ellos es el de las fábricas de cerv - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El crecimiento dela actividad de las fábricas de la zona euro se aceleró durante el pasado mes de abril, según el índice PMI manufacturero, que subió a 52,2 puntos desde los 51,6 del mes anterior, su mejor lectura en 47 meses, como consecuencia del acopio de stocks por parte de las empresas ante la preocupación por los suministros y la escalada de costes a raíz del conflicto en Oriente Próximo.

De hecho, por primera vez desde junio de 2022, los ocho países de la zona euro cubiertos por el estudio registraron lecturas del PMI manufacturero por encima de 50 puntos, el nivel de ausencia de cambios.

En abril, el aumento de los volúmenes de producción de las fábricas fue el más significativo desde agosto de 2025, mientras que el ritmo de expansión de los nuevos pedidos se aceleró a máximos de cuatro años ante el crecimiento de las compras anticipadas, lo que refleja las expectativas de aumento de precios por parte de los clientes tras la crisis energética y los trastornos de suministro provocados por la guerra.

A pesar de la aceleración de la actividad y el aumento de la cartera de pedidos, las empresas manufactureras optaron por una menor capacidad de mano de obra, incluyendo una nueva reducción de las plantillas, que amplía a casi tres años la destrucción de empleo en el sector.

En cuanto a los precios, en abril se registró una considerable intensificación de las presiones de costes, después de que la tasa de precios de los insumos se disparó a máximos de 46 meses, lo que llevó a los fabricantes de la zona euro a subir los precios cobrados a un ritmo más fuerte en abril, acelerándose la inflación de los precios de venta hasta su récord de 39 meses.

"Aunque el índice PMI ha alcanzado su nivel más alto en casi cuatro años, la encuesta genera más preocupación que alegría", ha señalado Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, destacando que el impulso de la producción y los nuevos pedidos respondió a una preocupación generalizada por la escasez de suministros y el aumento de precios derivados de la guerra en Oriente Próximo.

De este modo, el experto ha advertido del peligro de que el BCE se confíe respecto al crecimiento económico ante estas lecturas más sólidas del PMI, aunque "la encuesta indica claramente que este crecimiento no se mantendrá", mientras que también sugiere que el próximo impacto inflacionista "podría ser mayor de lo que muchos habían previsto", lo que plantea un importante dilema para el banco central.