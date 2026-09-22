El PNV aconseja "humildad" al Gobierno para negociar los Presupuestos porque ya no tiene mayoría en el Congreso

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha señalado este martes que ya ha iniciado el contacto con el Gobierno en el marco de los Presupuestos de 2027, al tiempo que ha recomendado al Ejecutivo negociar el proyecto "con un poco de humildad sabiendo que no tiene una mayoría" en el Parlamento.

El Ministerio de Hacienda apuntó que su idea primero era atar la negociación de los Presupuestos en el seno del Gobierno, esto es con Sumar que es su socio minoritario, y después empezar a conversar con los grupos parlamentarios. Fuentes del PNV han confirmado que ya han mantenido un primer contacto con el ministro Arcadi España para trasladar sus principales reclamaciones.

La diputada Vaquero ha aseverado que el objetivo del PNV es trabajar para presentar las mejores propuestas en beneficio de Euskadi. "Nuestro trabajo se va a volcar para que pueda haber unos buenos presupuestos para Euskadi", ha subrayado.

Eso sí, la portavoz ha avisado que, para que se aprueben iniciativas en lo que queda de legislatura, todos los grupos se tienen que poner de acuerdo y el Gobierno tiene que ser "hábil" para negociar y conseguirlo. Por ello, ha instado al Ejecutivo a tener "humildad" habida cuenta de la difícil aritmética parlamentaria.

Antes de las declaraciones de Maribel Vaquero, el presidente de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, ha deslizado que el proyecto de Presupuestos se presentará a lo largo de octubre y si el Ejecutivo no consigue una mayoría suficiente para aprobarlos deberían convocarse elecciones, una idea que defiende desde hace tiempo.

EL BNG: LA EXPECTATIVA "ES BAJA"

Por su parte, el diputado del BNG, Néstor Rego, ha admitido que la expectativa de que los Presupuestos puedan salir adelante "es baja", pero ha asegurado que su formación trabajará esta semana para que el proyecto recoja sus premisas, que pasan principalmente por inversiones en infraestructuras, transporte y servicios públicos en Galicia.

Así, el diputado nacionalista ha señalado que existe margen para la aprobación de los Presupuestos si el Gobierno tiene "voluntad real" y no se trata "solo de un paripé".

Por último, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, también ha confirmado el inicio de las negociaciones con el Ejecutivo en materia presupuestaria. Sobre la probabilidad de que estos salgan adelante, la 'abertzale' ha dicho que lo único seguro es que se van a presentar. "Después, quién sabe, pasan tantas cosas que es muy difícil adelantarlas", ha remachado.