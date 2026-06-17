El PNV emplaza a Sánchez a convocar elecciones si no consigue aprobar los Presupuestos de 2027

1096923.1.260.149.20260617094213 Archivo - La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, con los diputados Mikel Legarda (i) y Joseba Agirretxea en una sesión plenaria - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha emplazado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones si no consigue aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles en la Cámara Baja, Vaquero ha dirigido una pregunta a Sánchez para saber cómo pretende afrontar el debate de los Presupuestos en el Parlamento habida cuenta de que "es evidente que ha perdido su mayoría de investidura".

Durante su pregunta, la diputada vasca ha ironizado señalando que hablar de Presupuestos parece una "extravagancia" teniendo en cuenta la agenda judicial del entorno de Sánchez, algo que en opinión de Vaquero "ni el mundial de fútbol va a poder eclipsar".

Sin embargo, ha exigido al jefe del Ejecutivo cuentas por este asunto porque es su obligación presentar Presupuestos y le ha pedido detallar cómo va a plasmar en las cuentas públicas los compromisos adquiridos con el PNV en el acuerdo de investidura, después de tres años "mareando la perdiz" y prorrogando las cuentas vigentes desde 2023.

A renglón seguido, Vaquero ha avisado de que aunque su partido cree en el diálogo, su disposición está siendo sometida "a una prueba de resistencia diaria que merma" su voluntad política. "Usted necesita como el respirar el impulso de un acuerdo de esta Cámara en torno a un proyecto relevante", ha soltado a Sánchez para terminar preguntándole: "¿Cuenta usted con una mayoría suficiente?".

SÁNCHEZ: "TENDREMOS QUE HABLAR CON LOS GRUPOS"

En el turno de réplica, Sánchez ha comenzado señalando que el Gobierno de coalición se encuentra en situación de minoría parlamentaria, por lo que tendrán que hablar con los grupos parlamentarios para atar los apoyos al proyecto presupuestario.

Más allá de la cuestión de los Presupuestos, Sánchez ha matizado que la legislatura es "peculiar" y quedan otros objetivos por conseguir como son la culminación de los fondos europeos, la ley de amnistía y responder a las diferentes crisis económicas que han derivado de conflictos bélicos internacionales.

No obstante, Sánchez ha asegurado que los Presupuestos se presentarán y serán "coherentes" con la ambición en la perspectiva social, la transición energética y el rigor fiscal.

Para zanjar el debate, Maribel Vaquero ha avisado a Sánchez: "Estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presenten los Presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones".