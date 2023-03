El PP entiende que empresas como Ferrovial no "aguanten el maltrato" del Gobierno y teme que otras se vayan

Bendodo ve una "mala noticia" la decisión de Ferrovial y acusa a Sánchez de querer convertir al empresario en "villano"



MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este jueves que es una "mala noticia" para España la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos, pero ha dicho que "entiende" que haya empresas que "no aguanten la presión y el maltrato" del Gobierno de Pedro Sánchez, que los ve como "enemigos". Dicho esto, ha indicado que a su partido le "preocupa" que esto sea "antesala" de la marcha de más compañías españolas.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras una reunión del comité de campaña del partido ante las elecciones del 28 de mayo, Bendodo ha asegurado que el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos está consiguiendo que las compañías españolas se vayan al extranjero, lo que "no es una buena noticia".

Bendodo ha indicado que España tiene un Gobierno que "ataca e insulta a las empresas" y ha resaltado que son los empresarios los que crean empleo en el país. "Este Gobierno le ha traído inestabilidad e inseguridad jurídica a las empresas", ha manifestado.

"HOSTILIDAD" DEL GOBIERNO HACIA LAS EMPRESAS

En este sentido, ha avisado de que un Ejecutivo "contrario a la libertad de empresa y contrario a que las empresas obtengan beneficios actúa contracorriente". Así, ha criticado la "hostilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez hacia las empresas, intentando convertirlas en el "villano".

"Las dos partes del Gobierno, la de Podemos y la de Sánchez, considera a la empresa como villanos", ha manifestado, para avisar que eso "tiene consecuencias". A su entender, con esa estrategia buscan "pescar votos en la izquierda" o que "no se le vayan" pero hace "un daño brutal a la imagen de país, a la economía y el empleo".

Al ser preguntado si cree que en la decisión de Ferrovial hay interés fiscal, ha afirmado que se trata de "una mala noticia para el conjunto del país". "Pero entendemos que algunas empresas no aguantan la presión y el maltrato de este Gobierno", ha manifestado.

Así, ha dicho que un Gobierno "no puede ver a las empresas como enemigo" y, "algunas aguantan más y otras aguantan menos". "Nos preocupa que esta decisión venga como antesala de algunas más", ha declarado.

El coordinador general del PP ha indicado que esto debería llevar al Gobierno "de colisión" de Pedro Sánchez a reflexionar acerca de qué se consigue "atacando" a las empresas españolas porque si se trata de no perder un "puñado de votos en la izquierda, eso no merece la pena".

"Un Gobierno tiene la obligación de proteger a sus empresas, de potenciar su trabajo y no solo no potenciar su trabajo a nivel nacional, sino ayudar a que crezcan en el extranjero. Este Gobierno lo que está consiguiendo es que se vayan al extranjero y no es una buena noticia", ha finalizado.

BILDU Y EL BUSTO DE FRAGA

Por otra parte, Bendodo ha criticado que el Gobierno del PSOE esté entregado a Bildu, cuya "última ocurrencia" ha sido "retirar los retratos y el busto de Manuel Fraga del Congreso y el Senado".

"Fraga es uno de los padres de la Constitución. El consenso constitucional que quieren cargarse los herederos de ETA. Por tanto, suena a broma", ha declarado el coordinador general de los 'populares'.