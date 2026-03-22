El PP lleva una reforma legal al Congreso para que los seguros agrarios cubran también la volatilidad de los precios

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP defenderá en el Pleno del Congreso de la próxima semana una proposición de ley con la que busca reformar la legislación de los seguros agrarios combinados, con el objetivo de que estos también den cobertura a la volatilidad de los precios en el sector primario.

La propuesta, recogida por Europa Press, plantea que además de los riesgos asociados a fenómenos meteorológicos también, los agricultores puedan estar asegurados de la volatilidad de los mercados.

En su ley, la formación de Alberto Núñez Feijóo argumenta que la Comisión Europea lleva tiempo señalando que los riesgos, tanto los debidos a fenómenos climáticos, como los relacionados con la sanidad de animales o cultivo, y, también, los motivados por la volatibilidad de los precios, son elementos inherentes a la actividad agraria.

SÓLO SE CUBREN TEMPORALES

Pese a que esto es conocido, el partido apunta que la experiencia disponible a lo largo de los años, y las actuales reclamaciones de los productores, demuestran que los instrumentos establecidos hasta este momento son insuficientes para que los agricultores hagan frente a los riesgos relacionados con la volatilidad de los ingresos que se presentan de manera creciente en los últimos años.

Y es que, los seguros agrarios nacionales han estado enfocados en proteger la producción frente a eventos climáticos o sanitarios, pero no los relacionados con la caída de precios en el mercado, algo que sí ha empezado a contemplarse a nivel comunitario mediante la Política Agraria Común (PAC).

Con este panorama, el partido de Alberto Núñez Feijóo propone una ley para modificar tanto la Ley de Seguros Agrarios de 1978 como el reglamento de esta norma para incluir en la lista de riesgos agrícolas aquellos "vinculados con los ingresos o rentas agrarias" y se puedan incluir en la póliza cláusulas sobre las fluctuaciones en los precios de productos agrícolas, cambios en la demanda o problemas de acceso a mercados que repercutan en los ingresos y puedan afectar a la rentabilidad de la explotación.

A fin de diseñar los métodos de cálculo de estos riesgos, el PP incluye una disposición adicional para encomendar a Enesa, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, la creación de un grupo de trabajo que fije una serie de cifras que se incorporarán al Plan de Seguros Agrarios en el plazo de un año.