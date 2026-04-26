El PP presiona en el Congreso para que el Gobierno presente los Presupuestos de 2026 "de manera inmediata"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Múñoz, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP defenderá esta semana en el Pleno del Congreso dos iniciativas exigiendo al Gobierno presentar "de manera inmediata" el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2026 tras tres años de prórroga presupuestaria.

Los últimos Presupuestos aprobados en el Congreso fueron en la legislatura pasada, los del ejercicio de 2023. Desde entonces, las cuentas se han ido prorrogando automáticamente ante la ausencia de un proyecto nuevo que el Gobierno ni tan siquiera ha presentado en la Cámara Baja ante la difícil aritmética parlamentaria que tiene.

En ese contexto, tanto el PP como otros socios parlamentarios habituales vienen reclamando al Ejecutivo que presente un nuevo proyecto de cuentas públicas. Así, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado una moción consecuencia de una interpelación urgente dirigida en la última sesión plenaria al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para volver a expresar esa petición.

Según consta en la moción, recogida por Europa Press, el Grupo Popular insta al Gobierno a presentar "de manera inmediata el Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2026, poniendo fin a la anomalía institucional provocada por el Gobierno, para devolver la credibilidad a la política fiscal española".

MANDATO CONSTITUCIONAL

Y también esta semana, pero en la Comisión Constitucional, se debatirá otra iniciativa del PP instando al Ejecutivo a aprobar de forma inmediata y remitir a las Cortes los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para, tras ello, "cumplir su mandato constitucional" de remitir un proyecto de ley de Cuentas Públicas para este año.

Además, se reclama que el Gobierno se abstenga de realizar, "a espaldas de estas Cortes Generales", transferencias de crédito que no estén sujetas a las restricciones establecidas por el artículo 52.1 de la Ley General Presupuestaria, y cese su "reiterada práctica" de vetar la tramitación de textos legislativos promovidos por la oposición.

En la exposición de motivos, recogida por Europa Press, los 'populares' sostienen que la Constitución obliga al Gobierno a presentar cada año unas Cuentas Públicas y defienden que la prórroga prevista en el artículo 134.4 no ampara "la negativa misma a presentar un presupuesto", sino únicamente la imposibilidad de aprobarlo.

Además, señalan que el Gobierno tampoco puede autorizar y decidir sobre las reasignaciones de partidas presupuestarias entre secciones del presupuesto prorrogado y, al mismo tiempo, utilizar el presupuestos prorrogado para restringir a las Cortes sus funciones legislativas. De hecho, el PP recuerda que el Tribunal Constitucional ya reprochó al Ejecutivo el uso de su capacidad de veto arguyendo impacto en ejercicios presupuestarios posteriores al vigente.

CUERPO DIJO QUE INTENTARÍA PRESENTARLOS ANTES DE VERANO

El Ejecutivo viene prometiendo la presentación de Presupuestos desde 2023, pero diferentes acontecimientos han provocado el incumplimiento de la promesa presupuestaria y la prórroga sigue vigente.

El último caso ocurrió con el estallido de la guerra en Irán. La ex vicepresidenta primera, María Jesús Montero, aseguró en reiteradas ocasiones que presentaría el proyecto de Presupuestos en 2026, pero entonces Estados Unidos e Israel atacaron a Irán y comenzó una espiral inflacionista en los precios energéticos que obligó al Gobierno a aprobar un decreto de 5.000 millones de euros con rebajas fiscales.

Tanto Montero como el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, explicaron que con ese panorama no estaban en condiciones de presentar los Presupuestos, y el recién ascendido a vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha afirmado que su intención es intentar presentarlos en el Congreso antes del verano.

ALIVIAR LA CARGA DE CLASES MEDIAS

En otro orden de cosas, el PP ha aprovechado su moción para plasmar otras tres peticiones al Ejecutivo. Una de ellas pasa por revisar "en profundidad" la política económica para aliviar a las clases medias y reactivar la inversión, corrigiendo la subida "silenciosa" de impuestos vía inflación y orientando el sistema tributario a incentivar el trabajo, el ahorro y la inversión productiva.

A su vez, se pide reducir "drásticamente" la burocracia, reforzar la seguridad jurídica y limitar el intervencionismo, garantizando un entorno estable que permita a empresas y autónomos crecer, invertir y generar empleo de calidad.

Por último, el Grupo Popular insta a impulsar una transformación digital real de la economía, basada la integración de Inteligencia Artificial (IA) de las Administraciones Públicas, la penetración de inteligencia artificial y nuevas tecnologías en pymes y el desarrollo de España como 'hub' industrial y tecnológico en IA.