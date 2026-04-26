BlackRock tiene participaciones por valor de 41.308 millones en 20 compañías del Ibex 35

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MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

BlackRock ha declarado participaciones superiores al 1% en un total de 20 compañías que cotizan en el Ibex 35 y que equivalen a 41.308,2 millones de euros --lo que supone un 3,7% de la capitalización total del selectivo--, según los cálculos realizados por Europa Press a partir de los datos que figuran en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Se sitúa así en segunda posición de mayor participaciones en el principal índice bursátil español, solo por detrás de Amancio Ortega, presente en Inditex, Redeia y Enagás, con participaciones por 97.733 millones de euros, y por delante del Estado, que a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enaire y el FROB cuenta con participaciones valoradas en 37.147 millones de euros.

La mayor gestora de fondos del mundo se encuentra presente en bancos, aerolíneas, constructoras y energéticas, donde tiene participaciones que oscilan entre el 3,002% en Colonial SFL y el 8,199% en Banco Sabadell.

Esta gestora es accionista de la gran banca incluida en el Ibex 35, a excepción de Unicaja: Sabadell (8,199%), Banco Santander (6,861%), BBVA (7,158%), Bankinter (5,910%) y Caixabank (4,68%).

Desglosado por porcentaje accionarial, BlackRock posee más de un 5% en ACS (5,057%), Aena (5,037%), Amadeus (5,498%), Santander (6,861%), Sabadell (8,199%), Bankinter (5,910%), BBVA (7,158%), Cellnex (5,001%), Enagás (7,427%), Iberdrola (6,254%), Redeia (5,225%), Repsol (7,176%) y Telefónica (5,940%).

Además, supera el umbral del 4% en Caixabank (4,980%), Grifols (4,811%) y Merlin Properties (4,632%), y del 3% en Acciona (3,942%), IAG (3,538%), Colonial (3,002%) y Solaria (3,347%).

Por importe, su mayor participación es la de Santander, valorada en 10.277 millones de euros, seguida de Iberdrola (8.419 millones) y BBVA (7.492 millones).

AMANCIO ORTEGA Y EL ESTADO COMPLETAN EL PODIO

Por su parte, Amancio Ortega mantiene una participación del 59,294% en Inditex a través de su sociedad patrimonial Pontegadea Inversiones, un 5% en Redeia y un 5% en Enagás. Entre las tres suman 97.733 millones de euros.

A su vez, la SEPI posee un 10% en Telefónica, un 5% en Enagás, un 20% en Redeia, un 27,99% en Indra, un 2,52% en IAG, mientras que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) cuenta con un 16,177% en Caixabank y Enaire un 51% en Aena. En total, las participaciones del Estado ascienden a 37.147 millones de euros.

CRITERIA, EN CUARTA POSICIÓN

En cuarta posición se sitúa CriteriaCaixa, que ostenta un 31% en Caixabank, un 28,5% en Naturgy, un 17,32% en Colonial SFL, un 9,99% en Telefónica y un 9,36% en ACS.

En total, las participaciones del brazo inversor de La Caixa en empresas del Ibex 35 ascienden a 36.017 millones de euros.