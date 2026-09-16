PP, Vox y Junts critican el decreto del Gobierno con 309 millones en ayudas económicas a Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP, Vox y Junts han coincidido este miércoles en criticar el decreto ley aprobado por el Gobierno con 309 millones de euros en medidas urgentes de carácter social y económico para apoyar a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes.

El decreto, que contiene 36,6 millones de euros en ayudas directas a autónomos y empresas afectadas, se ha enfrentado este miércoles a su debate en el Pleno para saber si se deroga o se convalida.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sido el encargado de defenderlo desde tribuna y ha urgido a apoyarlo para evitar que la incertidumbre económica se sume a la incertidumbre que los ceutíes viven de por sí tras el estallido de la crisis.

En el turno de debate, aunque entre críticas por la gestión del gobierno en la crisis, Podemos, EH Bildu y PNV han avanzado que votarán a favor de que el texto se convalide. No ha ocurrido lo mismo con PP, Vox y Junts, que no han adelantado su sentido del voto y se han mostrado especialmente críticos.

EL PP: "NO PUEDEN TAPAR SU INCOMPETENCIA CON DINERO"

El diputado del PP José Vicente Marí Bosó, ha reprochado a Cuerpo que con el decreto no pretende a ayudar a los ceutíes, sino sólo "esparcir la propaganda típica del Gobierno". Sin embargo, el 'popular' ha avisado: "No pueden tapar su incompetencia con dinero".

Marí Bosó ha denunciado que en el decreto falta la principal que quieren los ciudadanos de Ceuta, que es volver a la normalidad y que el Ejecutivo garantice que un episodio similar no va a volver a ocurrir.

Asimismo, ha criticado al Gobierno por diseñar "mal" sus planes de ayudas económicas y ha puesto como ejemplo las ayudas a La Palma o con la Dana en Valencia, donde se presupuestaron 16.000 millones de euros y se ejecutaron 8.500 millones.

VOX: "DÉJENSE DE REPARTIR LIMOSNAS"

Por parte de Vox, que ya avanzó su rechazo al decreto, José María Figaredo ha censurado la acción del Gobierno ante lo que ha tachado de "invasión", y sobre las ayudas económicas que incluye el decreto, ha dicho: "Devuelvan a los invasores a Marruecos ya, déjense de repartir limosna".

Además, el secretario general del grupo de Vox en el Congreso ha señalado que la cuantía de las ayudas es "ridícula" y apenas "migajas", pues según sus cálculos las empresas y los autónomos tocan a unos 2.000 euros de media.

JUNTS: "ES LA FACTURA DE UN FRACASO POLÍTICO"

Por último, el diputado de Junts Josep Maria Cruset se ha mostrado muy crítico con la gestión que ha hecho el Gobierno en la crisis y ha señalado que ve el decreto ley con ayudas como la "factura" del fracaso político.

Así, Cruset ha espetado al vicepresidente Cuerpo que gobernar "no es llegar con el BOE y la cartera abierta después de una crisis", sino prevenirla y coordinar una respuesta a la misma. "Presentan como una respuesta ejemplar lo que en realidad es una reparación de emergencia después de un fracaso político", ha aseverado.