El presidente de Sudáfrica apuesta por intensificar con España las relaciones económicas y las inversiones

El presidente de Sudáfrica quiere relaciones económicas "más profundas" con España, según la Cámara de España. - CÁMARA DE ESPAÑA

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha afirmado este viernes que su país aspira a construir relaciones económicas "más profundas" con España para "diversificar el comercio y atraer inversión", según ha informado la Cámara de España este viernes en un comunicado.

Así lo ha asegurado Ramaphosa en el Encuentro Empresarial España-Sudáfrica, celebrado hoy en Madrid y organizado por la Cámara de Comercio de España junto con CEOE y la Secretaría de Estado de Comercio, a través de ICEX España Exportación e Inversiones.

Durante su intervención, el mandatario sudafricano ha subrayado la necesidad de "diversificar unas relaciones comerciales" aún concentradas en pocos productos y de ampliar las áreas de cooperación aprovechando las fortalezas de ambas economías.

En este sentido, ha destacado que España aporta tecnología, inversión y acceso al mercado europeo, mientras que Sudáfrica contribuye con recursos naturales, talento y una fuerza laboral joven, con "oportunidades destacadas" en ámbitos como las energías renovables.

HEREU VE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN ENERGÍA Y TURISMO

Por su parte, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha señalado que el encuentro servirá para "impulsar nuevas inversiones, abrir oportunidades y avanzar en sectores clave como la energía, el turismo, la agroindustria o la digitalización".

Asimismo, el presidente de Cámara de España, José Luis Bonet, ha recordado que el Gobierno de Sudáfrica ha planteado una "ambiciosa agenda de reformas" centrada en reactivar el crecimiento económico, mejorar la gobernanza y corregir algunos "desequilibrios estructurales del país".

De su lado, la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE, Marta Blanco, ha valorado el Acuerdo de Asociación para el Comercio y la Inversión Limpios (CTIP) firmado con la Unión Europea, asegurando que "constituye una herramienta clave para avanzar en la descarbonización" de las economías.

Asimismo, el ministro de Comercio, Industria y Competencia de Sudáfrica, Parks Tau, ha destacado que la acción de Sudáfrica en materia económica se articula en torno a tres ejes prioritarios: más inversión, industrialización e inclusión, con el objetivo de construir una economía "más competitiva, sostenible y capaz de generar oportunidades para todos".

Finalmente, el encuentro ha concluido con una mesa redonda moderada por Jaime Montalvo, en la que han intervenido el director global de desarrollo empresarial de Acciona Energía, Rafael Esteban; el fundador, CEO y presidente de la Cámara de Durban, Sandock Austral; el director para África de Indra Group, Emeric Osmont; y el CEO de IDC, Mmakgoshi Lekhethe.