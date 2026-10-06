La producción industrial modera su avance en agosto al 1,6% y suma seis meses de alzas

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 1,6% en agosto en relación al mismo mes de 2025, desacelerando en 1,2 puntos el avance que experimentó en julio, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el incremento interanual de agosto, el menos pronunciado desde el pasado mes de mayo (+0,4%), la producción industrial encadena seis meses consecutivos de ascensos.

La subida de la producción industrial en agosto fue resultado de los avances registrados en la energía (+4,5%), la producción de bienes intermedios (+1,9%) y la de bienes de equipo (+1,2%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 6,8% interanual y los bienes de consumo no duradero, un 0,9%.

Por ramas de actividad, los mayores ascensos interanuales de la producción se dieron en extracción de minerales metálicos (+28,2%), fabricación de otro material de transporte (+14,9%) y confección de prendas de vestir (+14,7%).

Por contra, los mayores descensos interanuales se produjeron en la industria del cuero y el calzado (-16,6%), fabricación de productos farmacéuticos (-14,5%) y otras industrias manufactureras (-6,5%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 1,5% interanual en agosto, tasa un punto inferior a la del mes previo. Con este incremento, se encadenan también seis meses consecutivos de alzas interanuales en la serie desestacionalizada.

En los ocho primeros meses del año, la producción industrial ha aumentado una media del 1,4% respecto al mismo periodo de 2025, destacando los retrocesos de la industria del cuero y el calzado (-17,1%) y de otras industrias manufactureras (-6,2%).

SEIS COMUNIDADES RECORTAN SU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

La producción industrial aumentó en agosto en tasa interanual en diez comunidades autónomas y disminuyó en seis, mientras que en Aragón se mantuvo estable (0,0%).

Los mayores ascensos de la producción se los anotaron Navarra (+12,7%), Murcia (+10,6%), Andalucía (+7,8%) y Castilla-La Mancha (+7,2%).

Por su parte, las mayores caídas se registraron en Extremadura (-7,9%), Cataluña (-4,7%) y Cantabria (-3,2%).

DESCENSO MENSUAL DE LA PRODUCCIÓN DEL 0,7%

En términos mensuales (agosto sobre julio) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,7%, en contraste con el avance del 0,6% registrado en julio.

Por sectores, bienes de consumo duradero fue el único sector que presentó un repunte mensual de la producción (+1%), mientras que la energía registró el mayor descenso (-2%).