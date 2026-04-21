La producción del sector servicios retoma los ascensos tras subir un 0,5% en febrero

Archivo - Una terraza de Vigo, en Pontevedra, Galicia (España) - Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La producción del sector servicios subió un 0,5% en febrero en relación al mismo mes de 2025, volviendo así a tasas interanuales positivas después de que en enero cayera por primera vez en año y medio, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El índice de producción del sector servicios es una operación estadística de periodicidad mensual cuya finalidad es medir la evolución en el corto plazo del valor añadido de las actividades del sector servicios de mercado.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción de los servicios aumentó un 0,7% interanual en febrero, moderando en una décima el ascenso experimentado el mes previo.

En términos mensuales (febrero sobre enero), la producción del sector servicios de mercado, eliminando los efectos estacionales y de calendario, no experimentó variación, en contraste con el retroceso del 1% que registró en el primer mes del año.

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