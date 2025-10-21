La producción del sector servicios sube un 1,2% en agosto y encadena 14 meses de alzas

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La producción del sector servicios se incrementó un 1,2% interanual en agosto, tasa dos puntos inferior a la del mes anterior, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida registrada en el octavo mes del año, impulsada sobre todo por el comercio, la producción del sector servicios encadena 14 meses consecutivos de alzas interanuales.

El índice de producción del sector servicios es una operación estadística de periodicidad mensual cuya finalidad es medir la evolución en el corto plazo del valor añadido de las actividades del sector servicios de mercado.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción del sector servicios aumentó un 2,8% en agosto respecto al mismo mes de 2024, tasa tres décimas inferior a la de julio y con la que se encadenan 23 meses de tasas positivas.

En términos mensuales (agosto sobre julio), la producción del sector servicios de mercado, eliminando los efectos estacionales y de calendario, bajó un 0,1%, rompiendo con tres meses consecutivos de incrementos.

