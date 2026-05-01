Sánchez celebra la entrada en vigor de Mercosur como una de las "mayores áreas de libre comercio del mundo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este viernes la entrada en vigor provisional del Acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, y ha subrayado que dará lugar a "una de las mayores áreas de libre comercio del mundo", con más de 720 millones de ciudadanos y alrededor del 25 por ciento del PIB global.

En un mensaje difundido en la red social de X, Sánchez ha contrapuesto este tratado al "proteccionismo" y ha reivindicado que tanto la UE como los países del Mercosur apuestan por la apertura económica, el multilateralismo y la generación de nuevas oportunidades para el comercio, la innovación y el desarrollo sostenible.

Asimismo, el presidente del Ejecutivo ha enmarcado el acuerdo en una estrategia de "prosperidad compartida a ambos lados del Atlántico".

A partir de este 1 de mayo se eliminan o reducen en gran medida los aranceles sobre algunas de las exportaciones europeas más importantes como automóviles, fármacos, vino, licores y aceite de oliva. En total, el tratado tendrá efectos sobre más del 91% de las mercancías europeas exportadas a la región del Mercosur.