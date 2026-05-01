Sánchez celebra la entrada en vigor de Mercosur como una de las "mayores áreas de libre comercio del mundo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - César Vallejo Rodríguez - Europa Press
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Actualizado: viernes, 1 mayo 2026 14:25
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MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este viernes la entrada en vigor provisional del Acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, y ha subrayado que dará lugar a "una de las mayores áreas de libre comercio del mundo", con más de 720 millones de ciudadanos y alrededor del 25 por ciento del PIB global.

En un mensaje difundido en la red social de X, Sánchez ha contrapuesto este tratado al "proteccionismo" y ha reivindicado que tanto la UE como los países del Mercosur apuestan por la apertura económica, el multilateralismo y la generación de nuevas oportunidades para el comercio, la innovación y el desarrollo sostenible.

Asimismo, el presidente del Ejecutivo ha enmarcado el acuerdo en una estrategia de "prosperidad compartida a ambos lados del Atlántico".

A partir de este 1 de mayo se eliminan o reducen en gran medida los aranceles sobre algunas de las exportaciones europeas más importantes como automóviles, fármacos, vino, licores y aceite de oliva. En total, el tratado tendrá efectos sobre más del 91% de las mercancías europeas exportadas a la región del Mercosur.

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