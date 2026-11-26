Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

Presume del 'triplete' español en la cúpula europea: Banco Central Europeo (BCE), Comisión Europea y Banco Europeo de Inversiones (BEI)

MADRID, 26 (EUROPA PRESS) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este jueves que España "lidera en Europa como nunca lo había hecho", después de que los líderes europeos hayan elegido al exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos para suceder a la francesa Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE), convirtiéndose en el primer español al frente de la institución monetaria desde su creación en 1998.

Sánchez ha resaltado que, tras esta designación, España contará con un español al frente del Banco Central Europeo --Pablo Hernández de Cos-- y con dos españolas a la cabeza de la Vicepresidencia primera de la Comisión Europea y del Banco Europeo de Inversiones --Teresa Ribera y Nadia Calviño--.

"En resumen, una España que lidera en Europa como nunca lo había hecho", ha puesto de relieve el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Pablo Hernández de Cos, que se ha impuesto al neerlandés Klaas Knot, el otro aspirante al cargo, y que desde julio de 2025 ocupa el puesto de director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), asumirá la presidencia el próximo mes de febrero, cuando está prevista la salida anticipada de la política francesa, para un mandato de ocho años no renovable.