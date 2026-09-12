Scope eleva el rating de España a 'A+' y cambia la perspectiva a estable por la fortaleza de su economía

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación Scope Ratings ha elevado de 'A' a 'A+' la calificación de la deuda a largo plazo de España y ha cambiado de positiva a estable la perspectiva, al considerar que el sólido crecimiento económico, la mejora de las finanzas públicas y la reducción de las vulnerabilidades externas refuerzan el perfil crediticio del país.

Pasar de 'A' a 'A+' significa que Scope considera que España tiene ahora una mayor capacidad para pagar su deuda. Es decir, la agencia ve con mejores ojos la situación económica y financiera del país y considera que el riesgo de que España tenga problemas para hacer frente a su deuda es menor.

Scope prevé además que la economía española crezca un 2,6% este año y un 2,1% en 2027, mientras que para el periodo 2026-2031 estima un crecimiento medio cercano al 2%, por encima del potencial de la economía, situado en el 1,7%.

La agencia ha destacado la fortaleza de la demanda interna, la evolución del empleo, la inversión y la contribución de los flujos migratorios al crecimiento.

En el ámbito fiscal, Scope señala que el déficit se redujo del 3,3% del PIB en 2023 al 2,4% en 2025 y prevé que se mantenga contenido en torno al 2,3% durante el periodo 2026-2031. La agencia calcula además que la deuda pública, situada en el 100,7% del PIB en 2025, bajará por debajo del 92% en 2031.

RETOS QUE PLANTEA

Entre los principales retos para España, Scope señala que aún hay un elevado nivel de deuda pública, el desempleo estructural, las presiones sobre el gasto derivadas del envejecimiento de la población y la fragmentación parlamentaria. La agencia también advierte de que estos factores pueden limitar el margen de actuación del Gobierno ante futuros problemas económicos o financieros.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han valorado que la mejora del rating demuestra que las agencias internacionales, los mercados y los inversores están reconociendo la fortaleza y modernización de la economía española.

Estas fuentes han destacado además que España ha mejorado su calificación en los últimos años y que actualmente se financia a un coste inferior al de Francia e Italia.

Economía ha resaltado que la deuda cerró 2025 en el 100,7% del PIB, por debajo del 101,4% previsto en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo, y que la previsión del Gobierno para 2026 sitúa la ratio en el 99,3%.

Según las mismas fuentes, desde el máximo registrado a principios de 2021 la deuda se ha reducido en casi 26 puntos, mientras que el déficit ha mejorado en 7,5 puntos desde 2020.

El Ministerio ha destacado finalmente que esta evolución permite a España mantener un buen acceso a los mercados. En este sentido, ha señalado las demandas récord registradas en las últimas emisiones sindicadas del Tesoro y ha apuntado que el coste medio de la cartera de deuda se sitúa en el 2,43%, frente al 4,07% de 2011.