El sector servicios eleva sus ventas un 4,8% en 2025, su mayor alza desde 2022

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El sector servicios registró en 2025 un aumento medio de su facturación del 4,8%, encadenando así su quinto año consecutivo de incremento de las ventas, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El repunte de 2025 ha sido superior a los logrados en 2024 (+3%) y en 2023 (+2,2%), pero inferior a los de 2022 y 2021, cuando se consiguieron los mayores aumentos de la serie, del 18% y del 22%, respectivamente.

Dentro del sector servicios, el comercio facturó en 2025 un 4,8% más que en 2024, en tanto que los otros servicios elevaron un 4,7% sus ventas, con las actividades inmobiliarias liderando los ascensos (+8,7%).

En el ámbito del comercio, la venta y reparación de vehículos y motocicletas fue la que más incrementó su facturación en 2025, con un avance anual medio del 7,8%, seguido del comercio minorista (+4,7%) y del comercio mayorista (+4,3%).

Por su parte, en lo que respecta a los otros servicios, los mayores repuntes anuales de la facturación se dieron en las actividades inmobiliarias (+8,7%) y actividades administrativas (+5,3%), seguidas de hostelería y transporte y almacenamiento (ambas con un avance del 4,4%), actividades profesionales, científicas y técnicas (+4,1%), e información y comunicaciones (+4%).

Dentro de la hostelería, los servicios de alojamiento elevaron su facturación un 6,8% en 2025, mientras que los servicios de comidas y bebidas la incrementaron un 3,1%.

Entrando más al detalle, las actividades del sector servicios que más elevaron sus ventas en 2025 fueron los servicios de información (+20,3%), el transporte por ferrocarril (+13,5%), la venta y reparación de motos (+9,4%) y la venta de vehículos de motor (+9,1%).

Los únicos descensos se los anotaron las actividades cinematográficas, de programas de televisión y edición musical (-1,6%) y la programación de emisión de radio y televisión (-1,5%).

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios subió un 4,7% en el conjunto de 2025, tras avanzar las ventas un 4,7% tanto en el comercio como en los otros servicios.

En diciembre de 2025, la cifra de negocios de los servicios (sin corregir de efectos estacionales y de calendario) se incrementó un 6,3% en relación al mismo mes de 2024, tasa dos puntos superior a la de noviembre. Con el repunte interanual de diciembre, el sector encadena ya 21 meses consecutivos de ascensos.

En tasa mensual (diciembre de 2025 sobre noviembre del mismo año), la facturación de los servicios, eliminado el efecto estacional y de calendario, aumentó un 0,3%, ocho décimas menos que en el mes anterior.

EL EMPLEO DESACELERA SU RITMO DE CRECIMIENTO ANUAL AL 1,3%

El empleo creado por el sector servicios registró un aumento medio del 1,3% el año pasado, cinco décimas menos que en 2024. Pese a ello, la ocupación en el sector encadena también cinco años de repuntes tras el descalabro que sufrió en 2020 por la irrupción del Covid (-4,3%).

La ocupación creció en 2025 un 1,3% tanto en el comercio como en los otros servicios. Dentro de estos últimos, el mayor repunte del empleo lo registraron las actividades administrativas, con un crecimiento medio de la ocupación del 2%. Le siguieron transporte y almacenamiento (+1,8%), las actividades profesionales (+1,4%), información y comunicaciones (+1,1%), actividades inmobiliarias (+0,6%) y hostelería (+0,4%).

Por su parte, dentro del comercio, el minorista incrementó su plantilla una media del 1,4% en 2025, mientras que el mayorista lo hizo en un 0,9% y la venta y reparación de vehículos, en un 1,8%.

BALEARES LIDERA EL AVANCE DE LAS VENTAS Y DEL EMPLEO EN 2025

En el conjunto de 2025, todas las comunidades elevaron la cifra de negocios del sector servicios, destacando los repuntes registrados por Baleares (+6,9%), La Rioja (+6,2%) y País Vasco (+6%).

En cuanto al empleo, el personal ocupado también se incrementó el año pasado en todas las regiones.

Los mayores avances medios de la ocupación en el sector servicios los registraron Baleares y Navarra (+2,6% en ambos casos), Canarias (+2,2%) y Comunidad de Madrid (+1,9%).