Sordo considera "sumamente negativa" la subida del IPC y apuesta por reforzar "la estrategia de disputa de salarios"

No le parece "adecuada ni progresista" la medida de Euskadi de deflactar un 4% todos los tramos de tarifa del IRPF

BILBAO, 29 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha calificado de "sumamente negativa y muy preocupante" la subida del IPC en julio hasta el 10,8%, lo que les llevará a reforzar "la estrategia de disputa de los salarios a través de la negociación colectiva".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha referido al dato adelantado de IPC que asciende ya al 10,8%, el dato más elevado desde 1984.

Sordo ha afirmado que la valoración es "muy negativa" porque, además, responde a los incrementos de la electricidad, de los alimentos, del vestido y calzado, que son "son consumos muy básicos para la gente común".

El dirigente sindical ha agregado que la inflación subyacente está también en el 6,1% y ha indicado que el incremento de los costes de la energía, de las materias primeras y de los alimentos "en buena parte" las empresas lo están repercutiendo en precios al consumo, y eso hace que esté "disparatada la inflación" y que se estén "deteriorando, de una forma muy importante, los salarios y las rentas de la inmensa mayoría de la población".

Por lo tanto, ha asegurado que la valoración es "sumamente negativa, muy preocupante", y les lleva a reforzar "la estrategia de disputa de los salarios a través de la negociación colectiva".

Sobre la evolución del PIB en este segundo trimestre, ha destacado que ha recuperado el crecimiento por encima del 1% con lo cual "aparentemente son datos paradójicos" porque la economía, de momento, sigue creciendo "a un ritmo aceptable, el empleo va bien", pero hay una "situación muy peligrosa" de "incremento disparatado de precios", que hace que los salarios de la gente "valgan menos".

Ello tiene unas consecuencias sociales, y hay que seguir insistiendo en bajar los precios y en detener la guerra que está "en el fondo de este incremento de precios" porque puede abocar "a un otoño bastante complicado".

DEFLACTACIÓN

Ante la medida de Euskadi de deflactar un 4% el IRPF en todos los tramos, ha asegurado que deflactar este impuesto es una medida que "tiene una lógica cuando los salarios están subiendo al mismo ritmo que inflación".

Sin embargo, ha indicado que en Euskadi "los salarios están muy lejos de subir en los mismos términos que la inflación" y, por tanto, no se está produciendo de forma generalizada ese salto de tramo de los asalariados en el IRPF.

"Con lo cual, más que deflactar el IRPF, lo que se está haciendo es una reducción encubierta de impuestos, en este caso, del tramo autonómico del IRPF. Creo que en las rentas altas, esto no es lo que toca, sino que hay que ir a políticas más selectivas de mejora de la recaudación fiscal que permitan proteger las rentas de los colectivos más vulnerables y de los salarios, pensiones y prestaciones públicas que ahora mismo apenas pueden llegar a fin de mes", ha agregado.

Unai Sordo ha asegurado que es una "medida unilateral" en la que no se ha contado con los sindicatos, pero ha insistido en que habría apostado más por "paliar la situación de las rentas medias y bajas, en vez de rebajar los impuestos en todos los tramos del IRPF".

Por lo tanto, no cree que sea una medida "progresista", al considerar que es una "forma encubierta" de bajar los impuestos en el IRPF, y no cree adecuado que se rebaja igual a todos los tramos. "No me parece la medida más adecuada", ha insistido.

Ante el impuesto al banco y las energéticas, considera que es necesario y cree que los impuestos sobre beneficios "deberían extenderse al conjunto de las grandes empresas y los grupos de empresas" y ha indicado que hay "un cinismo manifiesto" en la reacción de algunas empresas.

A su juicio, deberían pagar estos "mínimos impuestos" de "buen grado" y ha afirmado que no va a haber una restricción del crédito relevante porque se "meta un impuesto de estas características a la banca", en todo caso podría ser por la política de subida de tipos de interés.

En este contexto, ha indicado que se están empezando a dar movilizaciones en sectores de "muy distinto tipo" y cree que están justificados "en tanto en cuanto en la subida de los salarios está muy lejos de aproximarse a la subida de los precios".

"Y es lógico que la conflictividad se incremente en este otoño", ha añadido. A su juicio, sería "deseable" poder alcanzar algún tipo de acuerdo que orientará la negociación de los convenios colectivos y que permitiera garantizar que en 2022, 2023 y 2024 los salarios no pierden poder adquisitivo. "Pero ante la cerrazón que seguimos apreciando en la patronal mucho me temo que los conflictos se van a dar en muchos sectores a lo largo y ancho de nuestro país y seguramente también en muchas empresas", ha manifestado.

Sordo ha indicado que se puede dar la situación que mucha gente no pueda llegar a fin de mes y, teniendo en cuenta que los beneficios empresariales no van mal", es "lógico que se promueva un escenario de conflictividad creciente".

Respecto a un posible pacto de rentas, ha afirmado que está "complicado" porque requiere de un acuerdo salarial "que no está cercano" porque "no hay voluntad" en la organización empresarial.

"Y si pudiéramos desatascar el acuerdo salarial, claro que sería más sencillo el pacto de rentas, por otro lado, el pacto de rentas puede ayudar al acuerdo salarial, el gobierno tiene que decir que pone encima de la mesa para que ese pacto de rentas no se quede en una frase hueca", ha agregado.

En relación a la división sindical en Euskadi, ha señalado que se responde a una estrategia por parte de algún sindicato para " buscar la conflictividad intersindical y alejar escenarios de unidad de acción" pero "Hay que convivir con esa realidad, no es deseable, menos en tiempos como estos, pero en todo caso hay que convivir con esa realidad", ha dicho.