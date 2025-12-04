El stock de mercancías en el comercio sube un 2,2% en el tercer trimestre y suma 16 trimestres de alzas

Variación interanual del stock de mercancías en el comercio en España- EPDATA

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nivel de existencias de mercancías en el sector del comercio registró un aumento interanual del 2,2% en el tercer trimestre, tasa 1,3 puntos superior a la del trimestre previo y la más elevada en casi dos años, según la Encuesta Coyuntural sobre Stocks y Existencias (ECSE) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el incremento del tercer trimestre, el stock de mercancías en el comercio encadena ya 16 trimestres consecutivos de alzas interanuales.

El mayor avance del stock en este periodo lo experimentó la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (+5,6%), mientras que en el comercio mayorista subió un 2,1% y en el comercio minorista, un 0,3%.

El INE proporciona además información sobre cómo evolucionó en el comercio el nivel de existencias en cada uno de los meses del tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) en tasas interanuales.

En julio de 2025, el stock de mercancías del sector subió un 2,1% respecto al mismo mes de 2024, mientras que en agosto avanzó un 1,8% interanual y en septiembre aumentó un 2,6%.

Todos los sectores presentaron tasas anuales positivas en los meses de julio, agosto y septiembre, excepto comercio al por menor, que no registró variación en el mes de julio y bajó un 0,1% en agosto.