El stock de mercancías en el comercio sube un 5,7% en el segundo trimestre, su mayor alza en casi 3 años

Archivo - Anillos y pendientes de bisutería y plata en una feria de stocks- Patricia Galiana - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El nivel de existencias de mercancías en el sector del comercio registró un aumento interanual del 5,7% en el segundo trimestre, tasa 1,9 puntos superior a la del trimestre previo y la más elevada en casi tres años, concretamente desde el tercer trimestre de 2023, según la encuesta coyuntural sobre stocks y existencias (ECSE) publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el incremento del segundo trimestre, el stock de mercancías en el comercio encadena ya 19 trimestres de alzas interanuales.

El mayor avance interanual del stock en el segundo trimestre trimestre lo experimentó la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (+11,7%), mientras que en el comercio mayorista y el comercio minorista subió un 5,7% y un 2%, respectivamente.

El INE proporciona además información sobre cómo evolucionó en el comercio el nivel de existencias en cada uno de los meses del segundo trimestre (abril, mayo y junio) en tasas interanuales.

En abril de este año, el stock de mercancías del sector subió un 5,6% respecto al mismo mes de 2025, mientras que en mayo avanzó un 5,5% interanual y en junio aumentó un 6%, siendo éste último su mayor avance internanual desde agosto de 2023.

Todos los sectores presentaron tasas anuales positivas en los meses de abril, mayo y junio, especialmente el de la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas, que registró incrementos interanuales de dos dígitos, superiores al 11%, en cada uno de los meses del segundo trimestre.