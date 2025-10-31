El superávit por cuenta corriente cae en agosto un 5,5% hasta 5.100 millones, pese al tirón del turismo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La balanza por cuenta corriente, que mide los ingresos y pagos al exterior por intercambio de mercancías, servicios, rentas y transferencias, registró un superávit de 5.100 millones de euros en agosto, por debajo de los 5.400 millones registrados un año antes, un 5,5% menos, según los datos publicados este viernes por el Banco de España.

En la evolución de la balanza por cuenta corriente en el octavo mes del año destaca el empeoramiento del superávit de la balanza de bienes y servicios, que baja a 6.700 millones de euros, frente a los 7.100 millones de agosto de 2024.

Dentro de ésta, el turismo y los viajes contribuyeron, en cambio, con una mejora de su superávit, que alcanzó los 9.100 millones, por encima de los 8.800 millones del mismo mes de 2024, registrando una tasa de crecimiento interanual del 3,4%.

De su lado, la balanza de rentas primaria (rentas de trabajo, de la inversión, impuestos sobre producción y la importación y subvenciones) y secundaria (transferencias personales, impuestos corrientes, cotizaciones y prestaciones sociales, etc.) recortó en agosto su déficit en 100 millones, hasta los 1.600 millones de euros --por debajo de los 1.700 millones del mismo mes del año precedente--.

El saldo de la cuenta de capital, por su parte, repitió el mismo superávit que un año antes, hasta registrar 1.300 millones de euros, la misma cifra que en agosto de 2024.

De esta forma, el saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, que determina la capacidad o necesidad de financiación de la economía española, registró un superávit de 6.400 millones de euros en el octavo mes del año 2025, por debajo de los 6.700 millones de un año antes.

En cuanto al acumulado de los últimos 12 meses hasta agosto, la capacidad de financiación de la economía española se situó en el 4,1% del PIB, frente al 4,4% de un año antes, al tiempo que cayó en términos nominales hasta los 67.600 millones.

También en términos acumulados en el último año, el superávit de la balanza por cuenta corriente se situó en el 2,9% del PIB (48.600 millones), inferior al de 2024 (3,2% del PIB).