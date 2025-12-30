La tasa de ahorro de los hogares cae al 12% en el tercer trimestre, la menor en casi dos años

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Los hogares españoles situaron en el tercer trimestre su tasa de ahorro, en valores desestacionalizados, en el 12% de su renta disponible bruta, tasa una décima inferior a la registrada en el trimestre previo y 1,1 puntos por debajo de la del mismo periodo de 2024, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta tasa del 12% es la menor desde el cuarto trimestre de 2023 (11,6%) dentro de la serie ajustada.

Sin desestacionalizar los datos, los hogares presentaron en el tercer trimestre una tasa de ahorro del 4,6% de su renta disponible bruta, frente al 6% del mismo trimestre del año anterior.

De esta forma, y una vez tenido en cuenta el saldo de transferencias de capital del sector, los hogares registraron una necesidad de financiación de 7.537 millones de euros (frente a los 3.588 millones de necesidad de financiación estimados para el mismo trimestre de 2024).

SE REDUCE LA CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA

De acuerdo con el INE, la economía nacional registró una capacidad de financiación frente al resto del mundo de 19.350 millones de euros en el tercer trimestre, lo que representó un 4,6% del Producto Interior Bruto (PIB) de dicho periodo y una disminución de 487 millones respecto al mismo trimestre del año anterior.

Esta disminución se explica por un menor saldo de intercambios exteriores de bienes y servicios que, junto con la evolución de las rentas y transferencias corrientes, proporcionó un saldo de operaciones corrientes con el exterior superior al del mismo trimestre del año anterior, compensado por el menor saldo de transferencias de capital y de adquisiciones de activos no financieros.

Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la capacidad de financiación de la economía nacional se situó en el 4,1% del PIB, lo que supuso 0,1 menos que en el trimestre anterior.

LA RENTA NACIONAL BRUTA AUMENTA UN 6%

Por su parte, la renta nacional bruta aumentó un 6% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo de 2024, debido tanto al incremento de la remuneración de los asalariados residentes, como, en menor medida, al crecimiento del excedente bruto de explotación.

Por su parte, el montante devengado de impuestos sobre la producción y las importaciones, netos de subvenciones aumentó un 7,2%, mientras que las rentas de la propiedad con el resto del mundo presentaron un saldo menos negativo.

Si se tiene en cuenta el menor saldo negativo de transferencias corrientes con el resto del mundo se obtiene que la renta nacional disponible bruta creció un 6,2%.

Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la renta nacional bruta y la renta nacional disponible bruta crecieron un 1,5% y un 1,6%, respectivamente, respecto al segundo trimestre de 2025.

EL VALOR AÑADIDO DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS SE INCREMENTA

El valor añadido bruto generado por las Sociedades no Financieras se incrementó un 6,8% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo de 2024 y el excedente bruto de explotación del sector aumentó un 5,4%.

Si eliminamos los efectos estacionales y de calendario, la participación del excedente bruto del sector en su valor añadido fue del 38,0%, 0,1 menos que en el trimestre anterior.

Por su parte, la renta disponible de las Sociedades no Financieras aumentó un 4,7% y la inversión creció un 11,5%. Esta renta disponible, junto a su saldo de transferencias de capital, fue suficiente para financiar el volumen de inversión del sector, que ascendió a 56.676 millones y generó una capacidad de financiación de 1.795 millones en este trimestre.

De su lado, la renta disponible bruta de las Administraciones Públicas aumentó un 9,9% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo de 2024 y el gasto en consumo final un 4,2%. Por su parte, la inversión creció un 11,3%, con lo que el sector presentó una capacidad de financiación de 15.932 millones de euros, frente a la capacidad de 10.805 millones del mismo trimestre del año anterior.

Si descontamos los efectos estacionales y de calendario, las Administraciones Públicas registran una necesidad de financiación del 2,2% del PIB, cuatro décimas menos que el trimestre anterior.

CAE EL VALOR AÑADIDO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

Por último, el valor añadido bruto de las Instituciones Financieras disminuyó un 8,8% en tasa interanual este trimestre. El excedente de explotación bruto se redujo un 14,2%.

La renta disponible bruta del sector aumentó un 27,1% respecto al mismo trimestre de 2024, debido al comportamiento de las rentas de la propiedad (a cobrar, netas).

La inversión de las Instituciones Financieras se cifró en 1.987 millones de euros (en el mismo trimestre del año anterior fue de 2.256 millones). Como resultado de lo anterior, estas instituciones presentaron una capacidad de financiación de 9.160 millones de euros en este trimestre, frente a los 6.912 del mismo trimestre del año anterior.