La tasa de inflación de la zona euro salta al 2,5% en marzo por la subida del precio de la energía

Archivo - 08 July 2022, France, Aix-en-Provence: President of the European Central Bank (ECB) Christine Lagarde attends the opening of the 22nd Rencontres Economiques in Aix-en-Provence. Photo: Laurent Coust/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa - Laurent Coust/SOPA Images via ZU / DPA - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tasa de inflación interanual de la eurozona se ha situado en marzo en el 2,5%, lo que supone una aceleración de seis décimas respecto del dato del 1,9% de febrero y representa el mayor aumento del coste de la vida en la región desde enero de 2025 ante el impacto de la guerra en Irán sobre los precios de la energía, según la estimación preliminar publicada por Eurostat.

El repunte de la inflación de la zona euro en marzo, primer mes del conflicto en Oriente Próximo tras los ataques a Irán de Estados Unidos e Israel, refleja una subida del 4,9% del coste de la energía, frente al retroceso del 3,1% interanual en febrero, mientras que los alimentos frescos se encarecieron un 4,1%, medio punto porcentual menos que el mes anterior.

Asimismo, el coste de los bienes industriales no energéticos subió un 0,5% interanual, dos décimas menos que en febrero, mientras que los servicios se encarecieron un 3,2% interanual, frente al 3,4% del mes anterior.

De este modo, al excluir del cálculo el impacto de la energía, la inflación de la zona euro en marzo fue del 2,3%, una décima inferior al dato de febrero.

La tasa subyacente, que además de los precios de la energía deja fuera del cálculo también a los alimentos, el alcohol y el tabaco, se ha moderado también una décima, hasta el 2,3%.

En el caso de España, la tasa de inflación armonizada en marzo repuntó al 3,3% interanual, lo que implica un diferencial de precios desfavorable respecto de la zona euro de ocho décimas.

Entre los miembros de la zona euro, las tasas anuales de inflación más bajas se registraron en Chipre e Italia (1,5% ambos) y Francia (1,9%), mientras que las mayores subidas de los precios se observaron en Croacia (4,7%), Lituania (4,5%) y Luxemburgo (3,8%).