La tasa de paro de México sube en junio una décima y cierra en el 2,9%

Archivo - Arriado de la bandera mexicana en la plaza del Zócalo de Ciudad de México. - Isaías Hernández/NOTIMEX/dpa - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tasa de paro de México se situó en junio en el 2,9%, lo que supone un incremento de una décima respecto de mayo, según se desprende de los datos divulgados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La tasa de participación económica cerró el sexto mes de 2026 en el 58,8%, tres décimas menos que lo registrado en mayo, al tiempo que los ciudadanos en paro subieron en 77.843 tras alcanzar los 1.793.589 desocupados. La informalidad se redujo dos décimas, al 55%.

Por su parte, la población económicamente activa descendió a 61.879.403 personas, esto es 241.790 menos. Asimismo, el número de ocupados bajó en 319.633 para quedarse en 60.085.814 ciudadanos.

Los trabajadores se distribuyeron entre los servicios, con 27 millones (45%); el comercio, con 11,8 millones (19,6%); la industria, con 9,3 millones (15,5%); el sector primario, con 6,4 millones (10,7%); la construcción, con 4,7 millones (7,9%); y otras actividades económicas, como la minería, electricidad o el suministro de agua y gas, con 373.000 (0,6%). 445.000 personas (0,7%) no especificaron un área.

En comparación con junio de 2025, los epígrafes con un mayor engrosamiento de plantillas fueron los de servicios diversos (296.000); construcción (139.000); y el gubernamental y de organismos internacionales (126.000).

Del lado contrario, los servicios profesionales, financieros y corporativos destruyeron 308.000 empleos; los servicios sociales 263.000; y el comercio 76.000.